估衝1.3兆元！壽險前十月新契約保費大爆發 七業者成長70%

台股行情帶動投資型保單買氣，壽險業新契約保費（FYP）持續成長，其中，七大壽險10月合計新契約保費達850.6億元，年增57%，累計前十月達9,383.7億元，年增70.7%，距離兆元大關僅差616億元。國泰人壽10月新契約保費289.9億元、前十月累計3,149.2億元，雙雙居七大壽險之冠。業界預估整體壽險業前十月新契約保費逼近1.3兆元。

國泰人壽10月新契約保費289.9億元，年增89%，累計前十月達3,149.2億元，年增109%。其中，10月投資型商品新契約保費221.7億元，年增124%。國壽表示，主要受惠金融市場投資氣氛活絡，加上保代通路新類全委帳戶募集，帶動投資型商品銷售成長。富邦人壽10月新契約保費121.8億元，年增41.6%，累計前十月達1,372.8億元，年增41.2%。其中，10月投資型商品新契約保費64.4億元，年增172.9%，累計前十月達552.1億元，年增133%。

凱基人壽10月新契約保費141.8億元，年增121%，累計前十月達1,220.3億元，年增106.3%。凱基壽表示，以外幣、分紅及投資型商品作為銷售主軸，帶動業務成長。南山人壽累計前十月新契約保費突破千億元，年增55%。南山表示，累計成長受惠投資型、躉繳及健康傷害險（A&H）業務挹注。

新光人壽10月新契約保費85.9億元，年增20%，累計前十月達1,123.1億元，年增29%。台灣人壽10月新契約保費47億元，年減38.9%，累計前十月仍達942億元，年增65.8%。三商美邦人壽10月新契約保費55.1億元，年增120.4%，累計前十月達486.2億元，年增71%。三商壽表示，主要受惠投資型與利變型保險大幅成長，以及積極推動銀保通路利變壽商品。

壽險業者分析，台股行情熱絡帶動投資型商品需求升溫，成為今年新契約保費成長的重要推力，尤其大型壽險公司積極布局投資型、外幣及分紅保單，推升整體保費規模。

至於獲利表現，七大壽險10月合計稅後虧損51.4億元，累計前十月稅後純益仍達2,306.7億元。其中，國泰人壽10月稅後純益43.8億元，累計645.4億元，並成為國內首家淨值突破兆元的保險公司；富邦人壽10月稅後虧損64.9億元，主要受到台股下跌5.7%及調整固定收益資產組合影響，累計前十月稅後純益593.6億元。