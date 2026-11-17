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王道銀前三季純益攀高 樂觀看待明年股利展望

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
王道銀行。圖／王道銀行提供
王道銀行。圖／王道銀行提供

王道銀行（2897）昨（16）日舉行法人說明會，總經理李芳遠表示，今年前三季合併稅後純益、個體稅後純益、EPS皆創下上市以來同期歷史新高，因此樂觀看待明年股利展望，希望能維持穩健的發放政策。

王道銀行今年前三季合併稅後純益38.2億元，個體稅後純益23.6億元、每股稅後純益EPS 0.8元，較去年同期成長51%；其中，合併稅後純益、個體稅後純益及每股稅後純益皆創上市以來同期新高。

李芳遠指出，前三季獲利成長，主要是銀行本業持續優化存款結構，使利息淨收益持續增加，加上股利收入挹注， 整體稅前盈餘較去年同期成長20%；另外，轉投資事業中華票券獲利成長、日盛台駿轉虧為盈，皆有助於提升獲利。

在資產品質部分，截至今年9月底，王道銀行逾放比為0.6%，逾放比偏高的主因在於香港分行及國內總行各一件企金逾放個案影響。但李芳遠指出，兩案皆已徵提足額不動產擔保品，今年底前可望完成處分香港分行個案的部分擔保品，該筆順利回收後，逾放比將下降至0.45%。

面對近期的股市波動及市場資金緊俏，李芳遠則說，王道銀行在股市投資操作一向保守穩健，將持續保持穩健操作模式因應動盪；且近一年銀行流動性覆蓋比率（LCR）維持110%至130%，為法定標準之上，市場資金緊俏影響有限。

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