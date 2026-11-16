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七大壽險前十月新契約保費達9,383億元 估整體壽險業近1.3兆元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台股行情帶動投資型保單買氣，壽險業新契約保費（FYP）持續成長。示意圖。聯合報系資料照
台股行情帶動投資型保單買氣，壽險業新契約保費（FYP）持續成長。示意圖。聯合報系資料照

台股行情帶動投資型保單買氣，壽險業契約保費（FYP）持續成長，其中，七大壽險10月合計新契約保費達850.6億元，年增57%，累計前十月達9,383.7億元，年增70.7%，距離兆元大關僅差616億元。國泰人壽10月新契約保費289.9億元、前十月累計3,149.2億元，雙雙居七大壽險之冠。業界預估整體壽險業前十月新契約保費近1.3兆元。

國泰人壽10月新契約保費289.9億元，年增89%，累計前十月達3,149.2億元，年增109%。其中，10月投資型商品新契約保費221.7億元，年增124%。國壽表示，主要受惠金融市場投資氣氛活絡，加上保代通路新類全委帳戶募集，帶動投資型商品銷售成長。富邦人壽10月新契約保費121.8億元，年增41.6%，累計前十月達1,372.8億元，年增41.2%。其中，10月投資型商品新契約保費64.4億元，年增172.9%，累計前十月達552.1億元，年增133%。

凱基人壽10月新契約保費141.8億元，年增121%，累計前十月達1,220.3億元，年增106.3%。凱壽表示，以外幣、分紅及投資型商品作為銷售主軸，帶動業務成長。南山人壽累計前十月新契約保費突破千億元，年增55%。南山表示，累計成長受惠投資型、躉繳及健康傷害險（A&H）業務挹注。

新光人壽10月新契約保費85.9億元，年增20%，累計前十月達1,123.1億元，年增29%。台灣人壽10月新契約保費47億元，年減38.9%，累計前十月仍達942億元，年增65.8%。三商美邦人壽（2867）10月新契約保費55.1億元，年增120.4%，累計前十月達486.2億元，年增71%。三商壽表示，主要受惠投資型與利變型保險大幅成長，以及積極推動銀保通路利變壽商品。

另外，元大人壽10月新契約保費收入約35億元；累計前十月新契約保費收入逾 539 億元，與去年同期相較成長率為128%

壽險業者分析，台股行情熱絡帶動投資型商品需求升溫，成為今年新契約保費成長的重要推力，尤其大型壽險公司積極布局投資型、外幣及分紅保單，推升整體保費規模。

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