七大壽險前十月新契約保費達9,383億元 估整體壽險業近1.3兆元

聖誕佳節腳步接近，城市夜空也迎來年度最璀璨的節慶風景。凱基金控今（16）日晚間在集團總部廣場舉行年度聖誕點燈活動，以「點亮未來．心願點燈」為主題，由董事長王銘陽、總經理楊文鈞率領集團高階主管共同出席，在數百位民眾倒數聲中，點亮24公尺、全台最高的科技聖誕樹，透過光影展演與創意互動，將民眾對健康、財富、事業、愛情、家庭及學業等六大心願，化為城市夜色中最動人的光影地景。

2026-11-16 19:35