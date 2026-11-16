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13家金控前十月狂賺6,680億元 國泰奪單月王、富邦守雙冠

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

台股10月重挫近5.7%，13家金控單月僅賺361.09億元，寫2026年新低；前十月賺6,679.88億元、年增31.87%，續寫史上同期新高。國泰金（2882）奪單月王，富邦金（2881）守住累計獲利、EPS雙冠。

從每股稅後純益（EPS）排名來看，富邦金以8.75元居冠、國泰金7.56元居次，元大金（2885）4.30元排名第三；中信金（2891）3.45元、台新新光金（2887）2.67元分居第四、第五，永豐金（2890）2.61元緊追在後。

10月科技股受AI資本支出、現金流及估值疑慮衝擊，全球股市震盪，壓抑壽險投資收益。13家金控單月獲利，月減三成，較去年同期則大減五成，呈現單月衰退、累計創高反差。

壽險雙雄10月表現分歧。國泰金賺90.9億元、月增35.3%，拿下單月冠軍；富邦金則由9月賺69.6億元轉虧7.5億元，是今年第二度單月虧損。

累計前十月，富邦金賺1,264.7億元、年增16.2%，國泰金賺1,144.5億元、年增21.5%，分居前兩名。

富邦金單月轉虧關鍵在富邦人壽。受股市震盪與調整固定收益資產組合影響，富壽10月虧損64.9億元，前十月仍賺593.6億元。

北富銀10月賺40.1億元、年增24%，前十月賺412.1億元、年增27%，銀行本業穩健撐盤。

國泰金則靠壽險、銀行雙引擎。國泰人壽10月賺43.8億元，較9月17.6億元大幅回升，前十月賺645.4億元，反超富邦人壽51.8億元。

國泰世華銀行10月賺40.6億元、前十月432.3億元，年增13%。國壽10月底淨值更首破兆元達1兆150億元，寫台灣壽險史上破兆元首例。

值得注意的是，富邦金前十月另有1,369.6億元、國泰金約1,313億元賣股已實現利得轉入未分配盈餘。加計稅後純益，兩家對保留盈餘影響數分別達2,634.3億元、2,457億元，增厚未來配息底氣。

13家金控前十月獲利已超越2024年全年約5,980億元的歷史高峰，但10月獲利腰斬，也凸顯壽險投資收益易受股債市波動影響。

展望年底，金控全年獲利及賣股已實現利得能否持續累積，將牽動2027年金控股配息能力與水準。

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