凱基金控聖誕樹點亮城市夜空 六大心願匯聚共譜歲末祝福

聖誕佳節腳步接近，城市夜空也迎來年度最璀璨的節慶風景。凱基金控今（16）日晚間在集團總部廣場舉行年度聖誕點燈活動，以「點亮未來．心願點燈」為主題，由董事長王銘陽、總經理楊文鈞率領集團高階主管共同出席，在數百位民眾倒數聲中，點亮24公尺、全台最高的科技聖誕樹，透過光影展演與創意互動，將民眾對健康、財富、事業、愛情、家庭及學業等六大心願，化為城市夜色中最動人的光影地景。

楊文鈞表示，聖誕節是分享希望、傳遞祝福的節日，今年點燈活動以點亮未來為主題，期盼凝聚人與人之間的溫暖與善意，將每一份對未來的期待與祝福集結成光。在充滿挑戰與變化的時代，凱基金控與社會大眾並肩前行，為社會注入更多希望，攜手迎向美好未來。

點燈活動由樂團演奏聖誕樂曲揭開序幕，隨後登場的主樹燈光秀與大樓外牆光雕展演，以城市心跳為靈感，一道微光自夜色中誕生，循著節奏緩緩流動、匯聚，彷彿承載著人們對未來的期待與祝福。當全場倒數聲落下，樹頂星耀眼亮起，主樹與大樓光影同步綻放，燈光如能量脈動般向四周延伸，金色光流與繽紛色彩交錯流轉，為城市夜空譜出一場璀璨光影盛宴。凱基金控的聖誕樹自即日起展出至2027年1月8日，每晚6時、7時、8時及9時都安排整點燈光秀；11月16日至18日另有特別版雷射光雕演出，民眾千萬不要錯過。

今年凱基金首度推出「心願點燈」互動活動，民眾可透過凱基專屬聖誕網頁（kgichristmaswish.com），從健康、財富、事業、愛情、家庭及學業六大類別中選擇心願。每日票數最高的願望類別，將轉化為當晚聖誕樹的代表燈色，讓民眾的心願直接參與聖誕樹的燈光變化，也讓這棵聖誕樹成為串聯城市期待與祝福的地標。

除了廣場活動，凱基金也把過節氣氛擴大至周邊街區，結合韓式料理、異國餐廳、特色餐酒館、咖啡館及甜點烘焙等15個商家，推出專屬優惠，只要在凱基金控總部大樓與聖誕樹合照，上傳個人社群帳號並標註凱基金控，即可享有優惠。此外，台北嘉佩樂酒店點心坊也推出聖誕應景糕點和節慶禮盒，為歲末佳節增添甜蜜氛圍。

11月17日至12月11日凱基金更進一步加碼線上社群活動，民眾可上網分享心願與祝福，不但讓心意透過網路傳遞，還有機會參加抽獎。

聖誕點燈為凱基金今年的聖誕季揭開序幕，集團還將於12月22日舉辦「凱基聖誕．星光之夜」活動，除了有冬日市集，更邀請人氣歌手、音樂新秀、街頭藝人演出。凱基金歡迎大家走進這座聖誕樂園，讓每一份心願匯聚成照亮城市的光景，一同迎向嶄新的2027年。