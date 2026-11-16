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惠譽：美國升息對台灣的票券金融公司影響有限 2027年獲利能力仍穩定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
惠譽信評預期，台灣的票券金融公司2027年之獲利能力仍將維持穩定。示意圖／AI生成
惠譽信評預期，台灣的票券金融公司2027年之獲利能力仍將維持穩定。示意圖／AI生成

惠譽信評預期，儘管2026年下半年美國升息後附買回融資成本上升，台灣的票券金融公司2027年之獲利能力仍將維持穩定。債券再投資收益率提高，以及商業本票（CP）保證及票券投資收入穩定，應可抵銷由此對獲利能力造成的壓力。

所有惠譽授評的票券金融公司展望均為穩定，反映其有能力維持穩定的風險概況，以及相對於其評等充足的損失吸收緩衝。惠譽預測，平均營業獲利／加權風險性資產（RWA）比率將由2025年的1.0%升至2026年約1.2%。手續費收入增加、債券再投資收益率及交易收益的提高，將支持該比率上升。

惠譽預期，平均惠譽核心資本（FCC）比率將於2026年底微幅降至約13.4%，並於2027年趨於穩定。這主要反映2026年下半年美國升息所致的其他綜合損益評價損失，以及受評的票券金融公司在審慎控管下的RWA成長。2025年獲利較佳後，2026年現金股利發放增加，亦將對FCC比率造成下行壓力。

惠譽預估，在台灣低失業率、人均GDP上升及審慎監管的支持下，整體不動產業風險將維持有限。三家受評票券金融公司於2026年上半年底的減損CP保證比率上升，係因其對國內不動產業的曝險發生減損所致。然而，該等曝險屬借款人個案，且具充足擔保品。隨著票券金融公司處分擔保品，減損CP保證比率應於2027年下降。

儘管高度仰賴附買回融資，票券金融公司的資金及流動性狀況應維持穩定。其固定收益投資部位的信用品質高，加上整體金融體系流動性健全，將可緩解此項風險。

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