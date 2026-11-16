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台股創史上第2大跌點 外資匯出趨緩新台幣小貶4.8分

中央社／ 台北16日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳辭職風波延燒，科技股賣壓沉重。台股今天崩跌2635.04點，為收盤第2大跌點，外資大舉賣超台股卻不急於匯出，甚至反手匯入，使得新台幣貶幅有限，收盤收32.886元，僅小貶4.8分，台北及元太外匯市場總成交金額23.32億美元。

黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長，市場對AI前景產生疑慮，美股費半指數重挫3.43%。台股慘遭血洗，AI供應鏈全面下殺，今天收在最低點，重挫2635.04點，為收盤第2大跌點。三大法人同步賣超，其中外資大砍新台幣701.89億元。

新台幣兌美元今天以32.87元開盤後，隨著台股跳水，匯價迅速跌破32.9元、貶值逾1角，最低觸及32.969元，不過午後跌幅收斂，新台幣轉為窄幅震盪，終場收在32.886元，貶值幅度壓在5分內。

外匯交易員直言，上午確實看到外資持續匯出，但出口商在32.95元上方拋匯意願明顯升高，為新台幣提供支撐；值得注意的是，午後市場風向轉變，部分外資轉為匯入，因而呈現台股暴跌、新台幣卻僅小幅貶值的情形。

外匯交易員分析，相較於先前市場烏雲密布、股匯雙殺，近日股匯走勢略有分歧，外資賣股後不再一味匯出，令新台幣跌幅略有緩和。市場消息紛雜，短線新台幣仍可能再度觸及33元整數大關，但預料匯價轉為震盪，而非急貶走勢。

外匯交易員也提醒，不過，資金動向已成為牽動新台幣匯率的關鍵因素，當前台股尚未走出陰霾，市場信心仍脆弱，本週輝達財報出爐，以及美國AI公司Anthropic即將掛牌上市，市場如何解讀、投資人如何反應，都將牽動後續股匯市走勢。

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