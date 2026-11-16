10月人民幣存款餘額連2降 央行：關注Fed升息預期影響

中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1067.49億元，月減24.82億元，呈現連2月下滑。央行官員分析，時序進入出口旺季，廠商支付貨款需求增加，人民幣存款餘額連帶下降，後續須關注美國聯準會升息預期升溫，是否帶動資金轉向美元。

央行統計，截至115年10月底，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為785.54億元，國際金融業務分行（OBU）為281.95億元，雙雙下滑，存款餘額合計為1067.49億元。

央行官員說明，DBU、OBU人民幣存款餘額同步下滑，主因年底消費旺季將至，供應鏈拉貨需求增加，帶動貨款支付金額攀升，進而使存款餘額減少。回顧過去幾年，第3季至第4季初也出現類似情況，為季節性變化。

儘管10月人民幣存款餘額連2降，央行官員表示，過去幾年人民幣存款餘額呈現明顯下滑趨勢，單年高低點落差超過百億元，今年收斂至50多億元，顯示人民幣存款餘額逐漸築底，兩岸經貿往來仍提供一定支撐，成為人民幣存款的基本盤。

至於先前美伊戰事延燒，避險情緒升溫，促使部分廠商將人民幣轉存美元的現象，10月已不明顯。央行官員表示，由於10月時美國期中選舉將至，且美伊戰事未有重大變化，市場避險情緒趨緩，未再出現如今年第2季廠商積極將資金轉往美元布局的氛圍。

央行官員也指出，不過，美國10月消費者物價指數（CPI）漲幅高於市場預期，投資人認為美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策可能更趨鷹派，推升美元指數走強；美元利率與匯率走勢是否進一步影響廠商的幣別配置策略，仍有待觀察。