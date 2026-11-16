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金價低迷跌破3,900美元 臺銀：反彈訊號看這兩項數據

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
黃金示意圖。圖／AI生成
黃金示意圖。圖／AI生成

金價近日低迷，接連跌破4,000及3,900美元整數關卡，展望本周，國銀指出，市場將聚焦美國零售銷售數據及FOMC會議紀錄，若經濟數據轉弱，帶動美元及美債殖利率自高檔回落，有望激勵金價展開反彈；若數據持續強勁或聯準會釋出偏鷹訊號，推升美元續強，金價恐再度回測上周低點3,852美元，甚至下探3,800美元尋求支撐。

臺銀金市報告指出，上周金價呈現先升後跌的走勢，周初受中東局勢緩和、油價及美元指數回落帶動，金價震盪走升，一度觸及4,148.28美元。惟美國通膨數據強勁及聯準會官員接連釋出鷹派談話，市場對12月升息預期升溫，推升美元指數突破103.4創近一年半新高，美債殖利率同步走強，金價承壓回落，跌破4,000及3,900美元整數關卡，最低下探至3,852.14美元，後在低接買盤支撐下小幅反彈，全周跌幅達4.56%。

臺銀報告分析，觀察技術線型與指標，金價已跌破5日、10日均線及月線，短中期均線同步下彎，顯示空方動能延續，整體技術型態偏弱；惟RSI指標已逼近超賣區邊緣，不排除有技術性超跌反彈可能。展望本周，市場將聚焦美國零售銷售數據及FOMC會議紀錄，以觀察美國經濟動能及聯準會後續政策方向。

若經濟數據轉弱，帶動美元及美債殖利率自高檔回落，有望激勵金價展開反彈，先觀察能否站穩3,920至3,960 美元區間，若能有效突破，則有機會進一步挑戰4,000美元整數關卡；反之，若數據持續強勁或聯準會釋出偏鷹訊號，推升美元續強，金價恐再度回測上周低點3,852美元，甚至下探3,800美元尋求支撐。

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