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國泰人壽「原來，這就是陪伴」華山特展登場 重新發現生活中的陪伴

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽《原來，這就是陪伴》特展，以多元展覽內容與互動體驗，邀請民眾重新發現日常生活中不同形式的陪伴。國泰人壽／提供
國泰人壽《原來，這就是陪伴》特展，以多元展覽內容與互動體驗，邀請民眾重新發現日常生活中不同形式的陪伴。國泰人壽／提供

國泰人壽《原來，這就是陪伴》展將於11月14日至22日於華山1914文化創意產業園區中2館免費展出，結合八大互動體驗展區、三大舞台主題活動，邀請 HahaTai 哈哈台、香蕉哥哥、巧虎等陣容接力登場 ，展期每日安排台灣狗醫生在指定時段駐點互動，更攜手藝術家「臺灣印事」推出本次展覽限定的獨家陪伴印章。

國泰人壽連續第三年以策展詮釋「陪伴」，今年透過日常話語、生活物件與沉浸式互動，邀請民眾從熟悉的生活片刻，重新發現身邊的陪伴。

隨著生活方式與人際關係改變，陪伴也有了更多樣的形式，一句熟悉的叮嚀、一個默默關心的動作，或一件捨不得丟棄的物品，都可能藏著陪伴的心意。國泰人壽將這些真實生活中的片刻，轉化為可以觀看、感受的展覽內容，不為陪伴設定標準答案，而是從熟悉的生活經驗中，找到屬於自己的情感共鳴，也讓國壽重視的陪伴價值，成為民眾可以親身感受的體驗。

互動體驗展區包括「陪伴翻譯機」、「藉口博物館」與「陪伴互動區」等，從日常話語背後的心意、生活物件承載的情感，到沉浸式互動體驗，帶領民眾重新發現那些藏在生活細節中、容易被忽略的陪伴。展覽更攜手藝術家「臺灣印事」合作，打造現場限定的獨家「陪伴印章」，可自由搭配蓋印、創作專屬小卡，把心意留在紙上，送給自己或重要的人。現場另準備多樣好禮與抽獎活動，讓民眾帶著回憶與驚喜回家。

舞台活動以「身心健康、文化生命、日常情感」為主軸，邀請國泰綜合醫院神經內科廖品雯醫師、急診醫學科張昱醫師、臨床心理師黃暐傑，以及國泰健檢中心營養師李宜芳、物理治療師暨YouTube創作者三個字SunGuts，將分享照顧自己與家人的方法；國家兩廳院、逆風劇團與中華鯨豚協會，則從藝術、世代交流與生命守護延伸陪伴想像。

此外，HahaTai哈哈台街訪主持人傑尼與蓋瑞，將分享聆聽路人故事的經驗，看見日常對話中的情感連結；香蕉哥哥帶動跳與巧虎好朋友大挑戰，則邀請大小朋友一起參與，創造共同回憶。台灣狗醫生將透過專業分享與現場互動，認識受訓狗狗的服務與陪伴方式，感受不需要語言也能傳遞的關心。

從日常故事到互動體驗，國泰人壽透過策展，將陪伴的意義轉化為親身感受的展覽內容，期盼讓民眾離開展場時，能帶走一份體會：「原來，我的生活裡一直都有陪伴。」呼應集團「BETTER TOGETHER 共創更好」理念，也期盼這份感受能延續至日常生活，讓每個人在珍惜身邊關懷的同時，也將溫暖傳遞給更多人。

「原來，這就是陪伴展」的展出日期為11月14日（六）至11月22（日）；開放時間是每日上午11時至下午7時；展覽地點在華山1914文化創意產業園區中2館，免費入場，部分舞台活動可現場報名，需提前預約。

「當代的陪伴」展區集結音樂、Podcast、直播、YouTuber 創作者等多元聲音內容，邀請民眾戴上耳機，感受不同形式的聲音如何融入日常，成為生活中溫暖的陪伴。國泰人壽／提供
「當代的陪伴」展區集結音樂、Podcast、直播、YouTuber 創作者等多元聲音內容，邀請民眾戴上耳機，感受不同形式的聲音如何融入日常，成為生活中溫暖的陪伴。國泰人壽／提供

「陪伴互動」展區透過沉浸式光影打造體驗情境，可親手撐起雨傘，為雨景中的身影遮雨，感受陪伴所帶來的溫暖。國泰人壽／提供
「陪伴互動」展區透過沉浸式光影打造體驗情境，可親手撐起雨傘，為雨景中的身影遮雨，感受陪伴所帶來的溫暖。國泰人壽／提供

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