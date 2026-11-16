BVI財務申報2027年擴大揭露 資誠籲提前盤點帳務

英屬維京群島（BVI）2027年起採用新版年度財務申報表，BVI公司及有限合夥須揭露更詳細的資產、收入及費用資訊。以採曆年制的BVI公司為例，2026年度申報原則上須在2027年9月30日前，以新版表格交給註冊代理人。資誠提醒，持有BVI公司的個人及企業應及早盤點帳務，確認財務資料與經濟實質申報所載的營運活動能相互對照。

英屬維京群島金融服務委員會（BVI FSC）11月發布修正規定及填報指南。新版公司申報表須填列現金及約當現金、存放的銀行或金融機構及其所在地，以及貸款、應收款、投資、其他金融資產與有形、無形資產等資訊。

若期末貸款及應收款合計達總資產25%，還須分列關係人貸款、第三方貸款及其他貸款或應收款，填報各類金額與筆數。公司申報表也細分收入與費用項目，有限合夥同樣須補充資產、收入與費用明細。

依填報指南，申報人可採用國際財務報導準則（IFRS）、中小企業版IFRS、美國或英國會計準則，也可採用現金基礎、修正現金基礎或稅務基礎，並在表上註明。資產及負債原則上按期末帳面淨額填報，母公司應填列自身的個體財務資料。申報幣別可用美元，也可沿用編製財務報表時使用的其他幣別。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務協理黃瑋瑄指出，新表要求逐項揭露更多明細，無論BVI公司由個人或法人持有，都應確認日常帳務紀錄是否完整。部分由個人持有的BVI公司，過去可能因交易單純，或主要作為控股、投資用途，未建立完整帳務紀錄，現在就得檢視記帳及資料留存方式，確保每筆申報數字都有帳務資料可供核對。

資誠指出，隨著財務資訊揭露增加，BVI主管機關未來可能將資產、貸款、投資、收入及費用等資料，與公司依經濟實質法申報的營運活動交叉比對，檢視收入來源、財務狀況與實際營運是否一致，並據此加強監管。

資誠稅務法律服務會計師范香琴提醒，企業應把年度財務申報、日常帳務紀錄及經濟實質申報放在一起檢視，逐項確認收入、費用、資產、貸款及投資能否與申報的營運活動合理對照，降低資料不一致而引發查核的風險。大型跨國企業也應一併評估受控外國公司（CFC）、全球最低稅負制及移轉訂價規則的交互影響，納入集團稅務治理。