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LINE Pay Money加入TPASS 2.0 回饋金12月起可累計

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。聯合報系資料照
即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。聯合報系資料照

交通部公路局表示，為擴大公共運輸使用族群及提供更便利之支付服務，已同意LINE Pay Money交通乘車碼申請加入TPASS 2.0，2026年11月16日起該用戶即可登錄參與，並自2026年12月1日起即可開始累計TPASS 2.0常客回饋金。

為鼓勵使用公共運輸，交通部公路局自2025年起推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾使用三家電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，搭乘公共運輸累計一定次數即可享有優惠回饋。

公路局表示，目前完成登錄TPASS 2.0政策會員(約72.5萬人)中，已有約28.2萬人以現行3家電子支付帳戶(悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay)登錄。

11月16日起，有廣大用戶的LINE Pay Money也將加入TPASS 2.0適用載具之列，用戶可於LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業(登錄流程示意如附件)，自12月1日起以LINE Pay乘車碼掃碼乘車，即可納入累計公共運輸次數及享有TPASS 2.0常客回饋優惠。

公路局提到，自2023年TPASS政策上路實施後，民眾使用相當踴躍，2026年1至10月，平均每月約有151.6萬人常態使用TPASS政策(其中包含平均每月79.1萬人加值購買定期票及72.5萬人成為TPASS 2.0會員)，較2025年110.6萬人成長37.1%。

隨著適用載具增加，預期可持續擴大政策效益，公路局邀請民眾共同響應登錄TPASS 2.0，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。

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