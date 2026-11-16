LINE Pay Money加入TPASS 2.0 回饋金12月起可累計

交通部公路局表示，為擴大公共運輸使用族群及提供更便利之支付服務，已同意LINE Pay Money交通乘車碼申請加入TPASS 2.0，2026年11月16日起該用戶即可登錄參與，並自2026年12月1日起即可開始累計TPASS 2.0常客回饋金。

為鼓勵使用公共運輸，交通部公路局自2025年起推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾使用三家電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，搭乘公共運輸累計一定次數即可享有優惠回饋。

公路局表示，目前完成登錄TPASS 2.0政策會員(約72.5萬人)中，已有約28.2萬人以現行3家電子支付帳戶(悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay)登錄。

11月16日起，有廣大用戶的LINE Pay Money也將加入TPASS 2.0適用載具之列，用戶可於LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業(登錄流程示意如附件)，自12月1日起以LINE Pay乘車碼掃碼乘車，即可納入累計公共運輸次數及享有TPASS 2.0常客回饋優惠。

公路局提到，自2023年TPASS政策上路實施後，民眾使用相當踴躍，2026年1至10月，平均每月約有151.6萬人常態使用TPASS政策(其中包含平均每月79.1萬人加值購買定期票及72.5萬人成為TPASS 2.0會員)，較2025年110.6萬人成長37.1%。

隨著適用載具增加，預期可持續擴大政策效益，公路局邀請民眾共同響應登錄TPASS 2.0，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。