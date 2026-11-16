將來銀與新光人壽推出「意外保障自由配」打造個人專屬防護網

現代人生活型態多元，純網銀「將來銀行NEXT BANK」瞄準不同客群的日常需求，攜手新光人壽推出「意外保障自由配」。民眾可透過1張意外險主約自由選配「交通」、「假日」、「骨折」3大保障情境附加條款，靈活彈性組成8種保障組合。年繳保費最低870元起，即享有100萬元意外身故保障，協助民眾以最輕負擔的預算，量身打造適切的個人風險防護網。

將來銀行推出的意外保障自由配以「新光人壽e起金平安傷害保險」為主約，提供100萬元意外身故保險金或喪葬費用保險金；若因意外事故導致1至6級失能，依失能等級每月給付5,000元至1萬元每月生活照護保險金，並保證給付60個月。

在此基礎上，保戶可依自身習慣針對「交通」、「假日」、「骨折」3種情境選擇單選、複選或不加選，自由搭配出8種完善組合。以平日騎車轉乘捷運通勤、周末開車載家人出遊的上班族為例，加選「交通情境」後，無論是日常陸路交通意外，或搭乘水上、航空大眾運輸工具時的突發事故，每一趟移動都能獲得額外保障。

據交通部觀光署統計，2025年台灣國內旅遊高達2億4,761萬旅次，其中57.8%集中於周末假日；加選涵蓋周六、周日及國定假日的「假日情境」，能讓出遊行程玩得盡興又安心。

此外，國內運動風氣日盛，教育部體育署最新調查顯示，規律運動人口比例已逼近4成。無論是假日與球友切磋球技，或平日陪孩子騎單車，一旦不慎跌倒導致意外骨折，復原期間的生活開銷與工作空窗期皆需預作準備。加選「骨折情境」後，從指骨、鎖骨到股骨等常見部位，皆可依骨折程度與項目領取保險金，為休養期間提供實質的經濟支持。

將來銀行表示，生活風格不同，保障需求也不同，此次與新光人壽攜手，以1張意外險主約為基礎，再依通勤、假日與運動習慣加選情境，讓不同生活型態的民眾，都能將以最無負擔的方式建構個人專屬守護。