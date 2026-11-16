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助接軌IFRS 18 金管會修會計師受託查核簽證財報規則

中央社／ 台北16日電

配合台灣將於117會計年度適用國際財務報導準則第18號財務報表中之表達與揭露（IFRS 18）規定，金管會今天指出，近日將預告修正「會計師受託查核簽證財務報表規則」部分條文，規範各種類收益等應查核項目與程序；若公司自願提前適用IFRS 18，會計師應自該會計年度適用這次修正條文。

金管會透過新聞稿表示，配合台灣將於117會計年度適用國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」（IFRS 18）規定，金管會2月6日已修正發布證券發行人財務報告編製準則，明定綜合損益表的收益及費損應分類至營業、投資、籌資等種類，刪除綜合損益表應列報「營業費用」及「營業外收入及支出」的小計項目，並明定財務報告應揭露管理階層定義的績效衡量相關資訊。

金管會說，配合調整會計師相關查核項目，這次研擬修正「會計師受託查核簽證財務報表規則」第22條，規範各種類收益及費損、管理階層定義的績效衡量等應查核項目與程序，自117會計年度適用；另考量公開發行公司得自116會計年度自願提前適用IFRS18，因此也明定受查者自願提前適用者，會計師應自該會計年度適用這次修正條文。

金管會表示，此次修正條文應有助於會計師落實查核，以利公開發行公司順利接軌IFRS 18。

金管會指出，為廣納多方意見，使修正方向更周延，這次條文草案將在近日內預告，除了將刊登於行政院公報，也將在金管會網站刊登該草案的總說明及修正條文對照表，各界如有任何意見，可以在草案預告公告刊登公報的隔天起60日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站（網址：http://law.fsc.gov.tw/）的「草案預告」網頁內陳述意見，或洽詢金管會證期局。

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