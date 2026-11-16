黃金跌勢煞不住！金價失守3,900美元 下一道防線在哪？

國際金價跌勢持續擴大，繼上周失守每英兩4,000美元大關後，16日進一步跌破3,900美元，盤中最低下探3,860.57美元。觀察近五日走勢，金價自4,060美元附近一路下滑，累計跌幅接近200美元，短線賣壓仍未消退。

金價持續探低，主要受到美國通膨居高不下、聯準會（Fed）升息預期升溫影響。美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於市場預期，生產者物價指數（PPI）年增率更達6.5%，加深市場對通膨難以降溫的疑慮。隨著Fed官員持續釋出鷹派訊號，美元走強、美國10年期公債殖利率突破5%，提高持有不孳息黃金的機會成本。

值得注意的是，金價本周開盤後仍未止跌，顯示市場對Fed年底可能再次升息的擔憂持續發酵。加上黃金ETF資金流入動能減弱，短線缺乏足夠買盤支撐，進一步加劇價格波動。

不過，法人對黃金中長期展望尚未全面轉空。高盛最新報告將2026年底金價目標由4,650美元下修至4,150美元，2027年底目標也由5,400美元降至4,800美元，但仍看好各國央行持續購金帶來的結構性支撐，預估2026年及2027年全球央行每月平均購金量達60公噸。

展望後市，金價短線先觀察3,850至3,860美元附近能否守穩，若持續跌破，恐進一步測試3,800美元關卡；上方則以3,900美元及4,000美元為主要反壓區。市場接下來將緊盯美元、美債殖利率及Fed升息預期變化，判斷金價何時有機會止跌回穩。