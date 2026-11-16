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新光人壽攜手將來銀行推出意外保障自由配 網路投保「8選1」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為滿足國人對保險保障的個性化需求與多元的便利投保體驗，新光人壽於將來銀行「網路投保專區」正式推出「新光人壽e起金平安傷害保險」。本次以不同生活形態的意外保障需求為出發點，透過1張主約搭配3張附加條款，提供8種保障組合，讓民眾依自身需求及生活型態選擇適合的保障方案。

考量消費者對意外保障的需求日益多元，新光人壽針對現代人的生活風格型態，推出以「新光人壽e起金平安傷害保險」為基礎保障，並提供「新光人壽i生活交通傷害保險附加條款」、「新光人壽i生活假日傷害保險附加條款」及「新光人壽i生活骨折傷害保險附加條款」等三項附加條款，讓消費者可以依照自身的通勤習慣、假日休閒與日常生活需求，選擇適合的意外保障。

「新光人壽e起金平安傷害保險」，一年保費只要870元起，即可享有100萬元的意外身故保險金或喪葬費用保險金；若因意外事故導致1至6級失能，依失能等級每月給付5,000元至1萬元的每月生活照護保險金，並保證給付60個月，在意外造成收入中斷時，給予最實質的經濟支柱。「新光人壽i生活交通傷害保險附加條款」，主要是因應陸上交通意外，以及搭乘水上、航空大眾運輸交通工具時發生的突發事故提供交通意外身故保險金或喪葬費用保險金，是通勤族與經常在外奔波者的最佳後盾。「新光人壽i生活假日傷害保險附加條款」則針對週六、週日，以及行政院人事行政總處公告之紀念日、民俗節日、補假與調整放假日（不含補行上班日）提供假日意外身故保險金或喪葬費用保險金，為假日熱愛出遊、戶外運動的族群提供保障。「新光人壽i生活骨折傷害保險附加條款」即是依完全骨折部位給付保額的2%～35%，提供意外骨折保險金。

生活中總有許多無法預測的意外，而保險的價值，正是在風平浪靜的時刻為未來先一步撐起雨傘。新光人壽以「在沒事的今天，守護未知的明天」為保險信念，盼透過與將來銀行跨界合作，推出兼具彈性與實惠的保險設計、結合純網銀的數位優勢與專業保險服務，為大眾打造更為客製化、便捷、友善的投保生態圈，陪伴民眾安心迎向每一天。

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