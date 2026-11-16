元大證券續獲運動企業認證 打造健康永續職場

元大證券長期致力打造友善職場與健康永續環境，自109年起積極推動運動企業認證實施計畫，今年再度榮獲運動部「115年運動企業認證」，展現公司持續推動員工運動與健康促進的具體成效。

元大證券將運動視為健康促進的重要一環，從個人運動習慣養成、全員參與活動到家庭共學，逐步建構兼具制度與溫度的運動文化，鼓勵同仁在忙碌工作之餘培養規律運動習慣，兼顧身心健康與生活平衡。

考量同仁不同年齡層及多元運動需求，元大證券不僅規劃肌力、有氧、中高齡運動等主題課程，並連續三年辦理「元大凹豆咖90天運動挑戰賽」，賽事項目包含路跑、自行車、登山及游泳，鼓勵同仁依個人興趣與體能條件選擇參與，活動吸引逾400位同仁報名，完賽率超過9成，展現同仁對運動賽事的高度參與及支持。

此外，114年舉辦兩場「元動未來 大步前進線上運動會」，透過運動APP導入40種運動項目，採分齡分組、階段性目標與獎勵機制，有效提升同仁參與運動動機，運用數位化管理讓運動融入員工日常生活。

「114年元大永續生活節」則以「無塑輕生活、低碳新未來」為主軸，於北、中、南三地辦理員工家庭日，邀請同仁與眷屬共同參與，活動內容包含健走闖關及永續知識互動，透過寓教於樂方式將運動促進與環境教育結合，並實踐健康行動與永續生活並行。

元大證券未來將持續以行動落實「健康永續 幸福元大」理念，深化運動推廣、健康促進及家庭友善措施，延續健康職場標竿精神，完善全人照護支持體系，讓員工的健康與活力成為企業永續前行的力量。