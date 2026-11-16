央行不升息企業還喊苦？立委點名AI排擠傳產 要求公布融資成效

新台幣貶值、融資成本上升，加上銀行資金大量集中流向AI產業，傳統產業及中小企業面臨資金排擠壓力。立委李彥秀今（16）日在立法院質詢指出，央行雖未調升政策利率，企業實際借款成本卻未見下降，尤其傳統產業同時承受物價上漲、匯率貶值及融資成本增加三重壓力，質疑央行第3季理監事會提出的四項企業融資解方，實際執行成效恐不如預期，要求央行提出具體數據檢視政策效果。

李彥秀指出，央行維持政策利率不變，理論上應有助降低企業資金成本，但從企業實際經營情況來看，傳統產業仍感受到借款利率上升。尤其銀行資金配置出現集中化現象，部分銀行優先承作利率較高的AI相關授信案件，資金因而流向科技產業，傳統產業及中小企業未能同等受惠。

李彥秀進一步質疑，央行第3季提出的四項融資支持措施，包括引導公股銀行資金投入、鼓勵民營銀行支持中小企業、透過信用保證機制協助融資，以及將郵政儲金轉化為企業可運用資金，究竟落實多少、實際幫助多少企業，應該提出量化成果，而非僅以政策方向回應。

央行總裁楊金龍則表示，並非所有傳統產業都面臨借不到錢的問題，部分邊際客戶能否取得授信，仍取決於銀行自身的授信規劃及內部風險控管。