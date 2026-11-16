新台幣匯率波動大 楊金龍：央行每周至少進場一次

新台幣兌美元匯率再度逼近33元大關，中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院財政委員會備詢時透露，10月至11月初，央行進場調節匯市較為頻繁，每周至少一次。對於新台幣走貶是否推升國內物價，他表示，輸入性通膨「目前還是可以控制的」。

國民黨立委賴士葆關切新台幣貶勢，追問央行過去一個月進場調節的頻率。楊金龍說，外匯市場由供需決定，這是央行「準則」，除非金額龐大並集中，央行自然會調節。但楊金龍強調，從年初到現在新台幣約32.8元，跟去年同期比，只有 2.3%的貶幅。

楊金龍也說，這段時間並非每天出手，但對於立委詢問，他坦言，「每周至少一次」，但央行就相關操作都有跟美國財政部保持一年兩次溝通，央行紐約也有辦事處，可以主動前去拜訪。

談到匯率走貶對物價的影響，楊金龍解釋，台灣進口商品多為中間財，加工後再出口，直接流入國內消費市場的比重較小，因此進口成本上升，對於國內消費物價的影響幅度較小。

楊金龍指出，進口物價上漲的同時，出口物價也同步走高，且出口物價指數維持在進口物價指數之上。此外，與民生支出較直接相關的油價，在政府透過供給面措施調節下，台灣整體物價漲勢相較其他國家「仍屬溫和」。