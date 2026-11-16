保險業接軌新制 金管會盼深化風險管理文化

金管會副主委莊琇媛今天表示，保險業今年正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，期許保險業以接軌新制為起點，建立更成熟的風險管理文化，風險管理必須走入董事會、投資決策與商品設計，確保公司成長方向與本身可承擔風險相互一致。

財團法人保險安定基金今天舉辦「2026年保險業風險管理趨勢論壇」，並以「新紀元：價值導向之風險管理與資本策略」為題，邀國際專家分享風險管理的專業實務經驗。

保險安定基金董事長石百達致詞表示，產業轉型非常重要，台灣保險業今年迎接國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度，希望透過論壇，精進保險業永續發展、投資實務、風險管理及資本管理等領域，也讓保險業接軌可以走得更踏實。

莊琇媛致詞表示，今年對保險業而言是重要里程碑，經過主管機關與產業界多年共同準備，保險業今年正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，這不只是會計制度、資本計提方式改變，也代表保險業的經營思維必須從過去重視資產規模、保費收入、市場占有率，進一步轉向到重視清償能力的韌性、創造長期價值及風險與資本的有效管理。

莊琇媛表示，未來衡量一家保險業的經營成果，不能只看做多少業務，要看業務是否創造長期價值；不能看資產有多大，還要看資產負債能否妥適配置；還要檢視利率、匯率、市場波動、極端情況下，公司是否有足夠承受能力。

面對新制度，莊琇媛指出，金管會已陸續推動多項監理措施，不過，真正決定轉型是否成功的關鍵仍在保險公司。風險管理不只是定期做報表，也不只為了符合主管機關要求，風險管理必須走入董事會、投資決策、商品設計，也走入資產負債管理。保險業除了掌握風險曝險，更要透過壓力測試與情境分析，思考在低機率、高衝擊的極端情境下，公司是否可維持流動性、資本適足性與關鍵營運。

莊琇媛指出，金管會另一個重要政策是推動亞資中心，包含留財、引資、投資台灣等3目標，在3項目標中，保險業都扮演關鍵角色。展望未來，保險業面對的是風險更多元的時代，保險業需要更早辨識風險、精準衡量風險，董事會及高階管理層也必須把風險納入資本策略、商品策略、投資策略等做整合，確保公司成長方向跟本身可承擔風險相互一致。

她期許，保險業以接軌新制為起點，建立更成熟的風險管理文化，以價值導向為核心，提升資本運用效率，以長期資金力量積極支持亞資中心3大目標，讓保險業不只是守護未來的力量，也是支持台灣產業發展與經濟轉型的重要力量。