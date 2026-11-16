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楊金龍：支持主權基金成立 但不適合由央行發行外幣公債
針對國發會主權基金規畫，央行總裁楊金龍今早在立法院重申，支持主權基金成立，但央行不適合發行外幣公債，若要動要外匯存底必須是「有償撥用」。
對於主權基金初期規畫300億元新台幣，楊金龍認為，300億元可看出國發會「謹慎」的態度。「謹慎」在金融市場是很好的「Policy」。初期規畫300億元，未來若操作得宜，每年增加都來得及。
楊金龍認為主權基金審慎起步，金融投資是容許依執行情況調整。短期虧損不必然代表失敗，長期整體報酬才是目標；基金管理團隊及治理架構也至關重要。
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