凱基金控深化全齡人才策略 集團四企業同獲北市最高認證

凱基金控發揮「ONE KGI」集團綜效，完善全齡友善職場制度，近日獲台北市政府頒發「115年度台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」。凱基金控、凱基證券、中華開發資本及凱基期貨四家公司一舉包辦最高等級「特選企業認證」，其中凱基證券更蟬聯殊榮，展現集團深耕人才培育、健康照護及全方位生活支持的成果。

凱基金控表示，壯世代同仁所累積的專業知識與實務經驗，是金融業應對市場波動與風險的珍貴資產。集團以「願意留任、健康工作、樂在生活」為三大核心理念，從職涯賦能、健康照護到生活支持，建構完善的人才照顧制度，不僅協助資深人才發揮所長，更創造跨世代經驗交流與共同成長平台。

在人才培育與權益保障方面，集團嚴格落實《人權政策》與《反歧視騷擾聲明》，確保同仁在招募、培訓、晉升及薪酬等都享有平等發展機會。因應AI數位轉型趨勢，集團透過「凱基學院」導入AI實作與數位工具應用課程，同時推動「跨世代雙向導師制度」，由壯世代傳承金融實務經驗，青年世代分享數位新思維與科技應用，讓不同世代同仁在交流中共同成長。

在健康照護層面，集團針對40歲以上同仁提供每年免費健康檢查與後續健檢追蹤，並配備人體工學辦公設備、定期舉辦健康講座及提供員工協助方案（EAP），全方位守護員工身心健康，營造安心無憂的工作環境。

為協助同仁彈性因應不同人生階段的家庭照顧需求，集團推行彈性工時、異地辦公及留職停薪等多元措施；同時藉由「員工持股信託」與「公司相對提撥」機制，支持員工累積資產，及早規畫退休生活。

凱基金控強調，未來將持續優化全齡友善措施，將人才培育、健康照護與生活支持深度融入企業日常營運，朝「人才永續首選雇主」目標邁進，與跨世代人才共同創造金融長遠價值。