國泰人壽「恆美傳世」雙高優勢 助高資產家庭財富傳承

根據瑞士銀行發布《2026全球財富報告》（Global Wealth Report 2026），台灣擁有「百萬美元資產」的高資產族群人數已達77.2萬人，全球排名第14。為滿足高資產家庭對資產管理、風險保障及跨世代傳承需求，國泰人壽推出「國泰人壽恆美傳世利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」（下稱「恆美傳世」），以高身故保障、高保費折減等雙高優勢，提供長期保障與財富傳承的選擇。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，「恆美傳世」結合美元計價、終身壽險保障及增值回饋分享金機制，擁有高保費折減、高身故保障及可保費融資等三大商品特色，讓財富傳承不只是資產的移轉，更是對家人長遠生活的照顧與安排。

首先，「恆美傳世」提供躉繳、2年期及6年期三種繳別選擇，並提供符合保費門檻條件者最高7%保費折減優惠，讓客戶可依自身財務狀況及資金運用需求彈性選擇。

其次，商品設有宣告利率回饋機制，提供保戶累積保單價值或提升身故保障。如選擇躉繳方式投保，增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險」，也就是將保單產生的增值回饋分享金，拿來增加原本的壽險保障額度，則自第3保單年度起，身故保障額度有機會達實繳保費的2至4倍；另可搭配分期定期給付機制，讓受益人依約分年領取保險金，更能延續對家人的長期關懷。

最後，考量高資產客戶的資金配置需求，本商品亦可搭配合作金融機構提供的「保費融資」方案，若符合私人銀行高資產客戶資格者，搭配開立帳戶，即可在一定的自備金額下，投保更高的保險額度，提供更多資金規劃選擇，協助客戶兼顧既有資產運用與壽險保障安排。

以60歲男性投保「恆美傳世」為例，基本保險金額313萬美元，採躉繳方式繳費，實繳保險費約149萬美元（含7%保費折減）。假設宣告利率每年皆為4.35%，且增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險」，當保險年齡達70歲時，總計保單現金價值可累積至約189萬美元。在壽險保障方面，依本案例試算，第3保單年度末之總計身故保險金約達329萬美元，兼顧保單價值累積與家庭保障需求。

國泰人壽期望透過多元保險商品，協助高資產家庭兼顧保障與傳承需求，讓辛勤累積的財富，成為延續守護家人的力量。