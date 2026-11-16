兆豐卡自由選登錄卡友消費率破9成 簽帳金額年增83%

兆豐銀行信用卡自今年初推出「優惠自由選」平台，提供卡友自行選擇喜歡的通路加碼回饋後，該策略持續展現成效，根據兆豐銀行統計，今年第3季參與優惠登錄的卡友，實際刷卡比例不僅已提升至93%，突破9成大關，登錄卡友累計簽帳金額更較去年同期成長83%，顯示讓卡友依自身消費習慣選擇回饋通路的模式，確實可成功帶動用卡活躍度與消費動能。

兆豐銀行表示，若以消費類別觀察，加碼回饋通路中主要以「旅遊及電子支付」表現最為亮眼，其中旅遊相關通路中每卡平均簽帳金額最高，尤其8月暑假旺季甚至突破4.7萬元，可見旅遊需求持續熱絡；同時，指定電子支付每月更可吸引約2,500張卡登錄，消費率也維持9成以上，顯示行動支付已成為民眾日常消費的重要工具，卡友對於相關優惠活動的參與度也相當熱衷。

兆豐銀行指出，相較於過去全面性回饋的行銷模式，近年信用卡市場更重視「個人化」與「場景化」，從第3季數據觀察，登錄優惠後實際消費的比例逐月成長，足見兆豐主打的優惠通路確實與卡友需求高度契合，其中值得注意的是，參加「優惠自由選」登錄的卡友，月均消可達1.5萬元，遠高於一般卡友的7千元，消費力道整整多了一倍。

因應第4季百貨周年慶、網路購物大檔及耶誕跨年等旺季陸續登場，兆豐銀行預期「旅遊、百貨、網購及電子支付」將是最受卡友青睞的四大消費場景，提醒民眾今年12月31日前只要持兆豐銀行Mega One信用卡或宇宙明星BT21信用卡，申請電子帳單、卡費自動扣繳及當月新增一般消費3筆，每月都可選擇喜歡的通路登錄，並獲得1%加碼回饋，若搭配原本卡片權益回饋（如BT21信用卡可享行動支付3%回饋）及指定支付（如台灣PAY綁卡享1.5%回饋），最高就可獲得5.5%回饋，讓每一筆消費都能放大價值，輕鬆幫自己加乘優惠。