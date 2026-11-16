富邦金董座獲頒台大名譽博士學位 蔡明興：AI 時代仍須持續學習

富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（15）日獲頒台灣大學名譽博士學位，他提到，進入人工智慧時代，資訊取得已非常容易，但如何從眾多資訊中得出正確結論、做出正確決策，需要持續學習、不斷突破。

台大昨天舉行創校98周年校慶大會，蔡明興與Garmin董事長高民環從台大校長陳文章手中領到名譽博士學位，表彰兩人在各自領域的卓越貢獻。此外，包括中研院院長陳建仁、台達電（2308）董事海英俊、台積電（2330）前財務長何麗梅、達發（6526）董事長謝清江、台灣產業創生平台董事長黃日燦，及壽險公會理事長陳慧遊等人，也名列傑出校友。

富邦集團董座蔡明忠及夫人陳藹玲，蔡明興太太、富邦美術館館長翁美慧等家族成員也出席觀禮。

蔡明興致詞時分享三點人生感悟，首先是，處在變動劇烈的環境，必須持續學習，台大給他的不只是專業知識，更重要的是培養邏輯思考的習慣。第二，在競爭激烈與充滿挑戰誘惑的商業環境中，堅持自己的原則非常重要。

他透露，富邦人壽成立初期面臨激烈競爭，前幾年虧損累累，「資本額都快虧完了」，後來採取不同商品策略，並開拓當時沒人嘗試的銀行保險通路及整合行銷，才走出自己的路。

他提到，富邦人壽在投資方面始終堅持保守穩健原則，「我們沒有買任何次債」，因此2008年金融海嘯爆發時，成為當時少數未受到嚴重衝擊的保險公司之一，也因此有能力併購荷蘭國際集團（ING）旗下的安泰人壽，取得完整的壽險業務員通路，進一步擴大經營規模。

其三是，在創辦事業的同時，不要忘記關懷社會、回饋社會。他鼓勵學子應找到自己真正熱愛的工作，以熱情和紀律持續投入，「不要因為薪水的高低，去選擇一個自己不喜歡做的事」，有了一些創業成果後，也不要忘記回饋社會，持續努力下去，「時間會帶給你意想不到的成果」。