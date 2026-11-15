快訊

911後最慘紀錄…更換系統當機全美航班停飛 川普歸咎拜登政府

聽新聞
0:00 / 0:00

參與COP31 國泰金李長庚：讓重建信任成為氣候轉型力量

中央社／ 台北15日電

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）正於土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，國泰金總經理李長庚在世界氣候峰會開幕時表示，金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，並透過跨界合作，將區域融資需求轉化為永續成長契機。

國泰金晚間發布新聞稿，COP31召開期間，匯聚國際公私部門領袖的2026世界氣候峰會今天登場，李長庚以台灣金融機構唯一受邀擔任開幕講者的身分，發表「向自然學習：重建信任，共創韌性未來」（Learning from Nature: Rebuilding Trust for a ResilientFuture）演講，呼應COP31主席國土耳其的「氣候落實橋梁」（Climate Implementation Bridge）倡議。

李長庚分享，國泰金至今與眾多國際夥伴長期合作，並強調金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，跨界合作才能把區域的融資需求轉為永續成長契機，共同迎向更具韌性的未來。

李長庚引述瑞士再保險（Swiss Re）研究指出，過去10年全球因天然災害造成的年均經濟損失將近2700億美元，其中逾半數未獲保險保障；對於經濟較脆弱的國家，天災不僅加重政府財政負擔，也可能導致債務困境，進一步排擠氣候調適與自然保育所需資源。

李長庚表示，單靠減少碳排已經不夠，金融機構必須挺身而出、提供協助。從去年COP30到今年COP31，金融機構肩負3大關鍵任務，包括協助專案具備融資可行性、善用混合金融分攤風險，以及協助擴大開發中國家的資金池，將氣候承諾轉化為具體投資成果。

李長庚說，國泰金不僅是資本的提供者，也是整個亞洲轉型過程中的長期合作夥伴。他以台灣特有種「冠羽畫眉」面對環境挑戰時彼此協作的意象為喻，強調氣候與自然轉型需要金融機構、政府及企業共同投入，透過分攤風險、分享資訊與技術，將資金與資源轉化為實際行動，才能為亞太區域永續成長創造更多機會。

國泰金指出，為進一步擴大綠色投資規模，國泰世華銀行同樣積極參與混合金融合作，今年加入由Pentagreen Capital管理的綠色投資夥伴關係（GIP），透過結合公共與民間資金、分攤投資風險，支持亞洲綠色基礎建設。

國泰金表示，目前服務台灣65%人口、業務遍及亞洲10多個市場，將結合自身營運與金融資源，持續推動能源轉型。國泰金2022年率先響應RE100倡議，今年更成為全球首家加入「全時無碳電力」倡議的金融機構；除了自身營運轉型，國泰金也與多個國際夥伴合作，將氣候行動延伸至生物多樣性與糧食安全等議題。

國泰金 長庚 氣候峰會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

COP31元首峰會 5友邦發言挺台參與全球氣候治理

COP31各國爭論升溫目標 1.5度防線面臨挑戰

玉山永續金融 奪財資雜誌三項永續大獎

中信金獲亞太最佳投資人關係團隊殊榮

相關新聞

高科技大廠搶辦聯貸購料 民眾房貸資金需求受排擠

民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

全球金融秩序正面臨轉變，從美元霸權、美債問題，到美中科技競爭、AI浪潮及供應鏈重組，為臺灣帶來新挑戰與機會。兆豐證券與天下文化於11月10日共同舉辦「美元霸權的下一章：全球金融秩序重組與臺灣的機會」論壇，邀請前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）來臺，並邀集多位專家與談，為企業及投資人提供掌握全球趨勢的參考。

銀行抽銀根竟成追妻良機！蔡明興憶當年：四個月訂婚、一年結婚

富邦金控董事長蔡明興15日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，致詞時難得分享年輕時的追妻趣事。他回憶，當年從美國返台後，正逢經濟不景氣，加上十信事件衝擊，銀行紛紛緊縮銀根，當時工作不多，反而讓他有時間專心追求太太翁美慧。蔡明興笑說，最後四個月就訂婚、一年結婚，讓他直呼「塞翁失馬焉知非福」，也算是人生一大收穫。

從排球校隊到央行總裁 楊金龍第4季還會有「勇敢的決定」？

央行總裁楊金龍不僅是金融政策掌舵者，年輕時還是排球校隊！央行明年繳庫預算高達2,200億4,828萬8千元，若順利達標，將連續四年繳庫超過2,000億元。從政大排球校隊到央行總裁，楊金龍從昔日球場上的拚勁，到明年繳庫預算2200億元，市場關注，第4季「楊總裁」是否還會再來一次「勇敢的決定」？

匯市最前線／台幣 32.7~32.9 元整理

新台幣上周五（13日）升值5.1分以32.838元收盤，不過周線連續第二周收黑，累計貶值7分，貶幅0.2%。展望本周，新台幣以區間震盪緩升為主，匯價可能在32.7至32.9元間整理。

勞退自提 存老本享三大效益

勞退自提熱潮持續升溫，勞工主動提繳退休金已成職場新趨勢。勞動部勞工保險局表示，據2026年7月統計資料顯示，勞退提繳總人數786.6萬人，其中自提總人數已逾158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每五位勞工就有一位參加自提。愈來愈多勞工懂得善用自提制度，累積更厚實的退休金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。