參與COP31 國泰金李長庚：讓重建信任成為氣候轉型力量

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）正於土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，國泰金總經理李長庚在世界氣候峰會開幕時表示，金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，並透過跨界合作，將區域融資需求轉化為永續成長契機。

國泰金晚間發布新聞稿，COP31召開期間，匯聚國際公私部門領袖的2026世界氣候峰會今天登場，李長庚以台灣金融機構唯一受邀擔任開幕講者的身分，發表「向自然學習：重建信任，共創韌性未來」（Learning from Nature: Rebuilding Trust for a ResilientFuture）演講，呼應COP31主席國土耳其的「氣候落實橋梁」（Climate Implementation Bridge）倡議。

李長庚分享，國泰金至今與眾多國際夥伴長期合作，並強調金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，跨界合作才能把區域的融資需求轉為永續成長契機，共同迎向更具韌性的未來。

李長庚引述瑞士再保險（Swiss Re）研究指出，過去10年全球因天然災害造成的年均經濟損失將近2700億美元，其中逾半數未獲保險保障；對於經濟較脆弱的國家，天災不僅加重政府財政負擔，也可能導致債務困境，進一步排擠氣候調適與自然保育所需資源。

李長庚表示，單靠減少碳排已經不夠，金融機構必須挺身而出、提供協助。從去年COP30到今年COP31，金融機構肩負3大關鍵任務，包括協助專案具備融資可行性、善用混合金融分攤風險，以及協助擴大開發中國家的資金池，將氣候承諾轉化為具體投資成果。

李長庚說，國泰金不僅是資本的提供者，也是整個亞洲轉型過程中的長期合作夥伴。他以台灣特有種「冠羽畫眉」面對環境挑戰時彼此協作的意象為喻，強調氣候與自然轉型需要金融機構、政府及企業共同投入，透過分攤風險、分享資訊與技術，將資金與資源轉化為實際行動，才能為亞太區域永續成長創造更多機會。

國泰金指出，為進一步擴大綠色投資規模，國泰世華銀行同樣積極參與混合金融合作，今年加入由Pentagreen Capital管理的綠色投資夥伴關係（GIP），透過結合公共與民間資金、分攤投資風險，支持亞洲綠色基礎建設。

國泰金表示，目前服務台灣65%人口、業務遍及亞洲10多個市場，將結合自身營運與金融資源，持續推動能源轉型。國泰金2022年率先響應RE100倡議，今年更成為全球首家加入「全時無碳電力」倡議的金融機構；除了自身營運轉型，國泰金也與多個國際夥伴合作，將氣候行動延伸至生物多樣性與糧食安全等議題。