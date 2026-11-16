公股唯一 一銀獲中高齡友善企業認證

資深員工成AI轉型生力軍。第一銀行45歲以上員工占比達42%，近期更積極透過AI培訓、跨世代合作，讓資深人才成為數位轉型助力，已二度獲臺北市政府「中高齡暨高齡者友善企業認證」，今年更獲特選企業認定，是唯一獲此殊榮的公股銀行。

第一銀行指出，目前旗下45歲以上員工平均年資逾27年，累積豐富的金融專業、客戶服務及風險判斷經驗，是銀行重要資產。

隨著金融科技快速發展，如何讓資深人才跟上數位轉型，成為人才管理的重要課題。

為協助中高齡員工適應數位轉型，第一銀行導入機器人流程自動化（RPA），處理報表彙整等重複性工作，減輕行政負擔，讓員工更專注於客戶服務、風險判斷及經驗傳承。

在數位培訓方面，第一銀行規劃「基礎普及、進階應用、專業養成」三階段課程，並透過AI實踐工坊及混齡專案，協助不同年齡層員工提升數位能力。

第一銀行也連續兩年舉辦黑客松競賽，由資深員工與年輕同仁組隊，結合金融實務經驗與數位技能，運用AI解決業務痛點，促進跨世代雙向學習。

除了數位培訓，健康照顧也是留住資深人才的重要環節。

第一銀行今年起針對50歲以上員工，加碼補助核磁共振、電腦斷層或腸胃內視鏡等高階健檢，並於總行設置醫務室，定期提供健康諮詢。

考量中高齡員工可能面臨長輩照顧壓力，第一銀行也設有眷屬照護留職停薪制度，協助兼顧家庭與工作；另提供生育津貼、托育優惠及員工持股信託等福利，今年起再加碼員工子女育兒補助。

在制度面，第一金控於永續發展委員會下設員工照護小組，第一銀行則將年齡平等納入招募、任用、升遷及教育訓練，提供各年齡層公平發展機會。

第一銀行表示，未來將持續深化健康照顧、數位培訓及經驗傳承，結合資深員工的金融專業與年輕世代的科技能力，強化銀行長期競爭力。