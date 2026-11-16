玉山銀行、玉山投信雙雙獲運動企業認證

行政院運動部全民運動署於本月12日舉辦「運動企業認證」頒獎典禮。玉山銀行自首屆推動以來連年通過認證，至今已連續十年獲獎肯定，今年更榮獲首屆「金質榮譽企業」最高殊榮。

同時，玉山投信今年也首度獲得「運動企業認證」。玉山金控子公司展現長期將健康促進與企業永續經營深度結合的卓越成果，持續打造幸福健康的職場環境。

玉山金控表示，健康的員工是企業永續最堅實的基石。玉山長期推動多元且豐富的體育活動，每年由高階主管親自帶領跨世代員工共同參與「玉山登峰」及「單車環島」等挑戰。

其中，邁入第30年的「玉山登峰」活動已累計超過2,700位玉山人成功登頂，落實無痕山林理念，實踐環境永續承諾；「單車環島」活動更結合公益，發起「每騎1公里捐1萬元」響應關懷學童專案，將揮灑汗水的旅程化為「千里傳愛」，不僅鍛鍊體能與凝聚團隊向心力，更具體實踐企業社會責任。

為打造健康樂活的職場環境，玉山銀行於自有大型辦公大樓與科技大樓設置多座運動健身中心，配置完善的重量訓練與有氧設備，並補助包含桌球、羽球、籃球、壘球、瑜珈及有氧等多元體育社團；同時透過輕盈健身班與減碳健走等活動，鼓勵員工培養規律運動習慣，在工作與生活間取得平衡，讓健康生活成為職場日常的一部分。

玉山投信亦定期舉辦健走、健康講座、疫苗接種、套裝健康檢查等，透過完善福利制度，促進員工健康與打造幸福職場。

玉山將健康促進列為金融大回饋的核心項目，除關心員工健康，更將運動影響力拓展至社會，長期支持「玉山盃青棒錦標賽」，力挺臺灣基層射箭、排球、職業籃球及各級體育發展。展望未來，玉山將持續深化健康樂活職場，兼顧員工健康福祉與ESG永續目標，攜手社會開創永續新局。