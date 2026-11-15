美債殖利率狂飆 金融業前三季砸近1.3兆補債

民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

2026-11-15 14:00