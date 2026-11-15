聽新聞
0:00 / 0:00
美債殖利率狂飆 金融業前三季砸近1.3兆補債
美債殖利率飆高，金融業買債主力換人。據金管會數據推估，壽險9月大買債券1,378億元、寫今年單月次高，銀行卻由買轉賣；美國升息帶動債券價格走跌，反而提高壽險新資金鎖定高息的誘因。
據數據顯示，9月底美國10年期公債殖利率攀至5.3%，穆迪A級公司債殖利率更達6.52%。
金融圈指出，殖利率走高雖使既有債券評價承壓，卻提高新錢投資收益，吸引有長期配置需求的壽險業進場。
壽險9月估加碼海外債1,387億元，國內債略減9億元，買盤幾乎全數集中海外。相較8月小幅減碼72億元，9月大舉回補，顯示高殖利率環境下，海外債配置動能仍強。
壽險圈指出，IFRS 17上路後，美元保單須強化資產負債幣別與天期匹配；既有台幣保單也面臨收益率壓力，持續透過長天期債券鎖定收益。
反觀銀行，9月債券成本餘額減少30億元，但美元兌台幣升值約0.59%，推高海外債換算金額。若估美元債占六成，剔除匯率因素後，推估實際減碼約404億元，與8月加碼868億元形成反差。
券商9月帳面加碼138億元。若納入銀行匯率調整，三業合計估增持債券約1,100億元，與8月約1,007億元相近，買盤主力卻從銀行轉回壽險。
累計前九月，金融三業買債估近1.3兆元，配置需求仍強。展望第四季，美國仍有升息預期，長債價格面臨波動；銀行操作可能更趨審慎，壽險則有資產負債匹配需求支撐，金融業買債動能未必同步退潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。