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美債殖利率狂飆 金融業前三季砸近1.3兆補債

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會數據推估，壽險9月大買債券1,378億元、寫今年單月次高，銀行卻由買轉賣。聯合報系資料照
據金管會數據推估，壽險9月大買債券1,378億元、寫今年單月次高，銀行卻由買轉賣。聯合報系資料照

美債殖利率飆高，金融業買債主力換人。據金管會數據推估，壽險9月大買債券1,378億元、寫今年單月次高，銀行卻由買轉賣；美國升息帶動債券價格走跌，反而提高壽險新資金鎖定高息的誘因。

據數據顯示，9月底美國10年期公債殖利率攀至5.3%，穆迪A級公司債殖利率更達6.52%。

金融圈指出，殖利率走高雖使既有債券評價承壓，卻提高新錢投資收益，吸引有長期配置需求的壽險業進場。

壽險9月估加碼海外債1,387億元，國內債略減9億元，買盤幾乎全數集中海外。相較8月小幅減碼72億元，9月大舉回補，顯示高殖利率環境下，海外債配置動能仍強。

壽險圈指出，IFRS 17上路後，美元保單須強化資產負債幣別與天期匹配；既有台幣保單也面臨收益率壓力，持續透過長天期債券鎖定收益。

反觀銀行，9月債券成本餘額減少30億元，但美元兌台幣升值約0.59%，推高海外債換算金額。若估美元債占六成，剔除匯率因素後，推估實際減碼約404億元，與8月加碼868億元形成反差。

券商9月帳面加碼138億元。若納入銀行匯率調整，三業合計估增持債券約1,100億元，與8月約1,007億元相近，買盤主力卻從銀行轉回壽險。

累計前九月，金融三業買債估近1.3兆元，配置需求仍強。展望第四季，美國仍有升息預期，長債價格面臨波動；銀行操作可能更趨審慎，壽險則有資產負債匹配需求支撐，金融業買債動能未必同步退潮。

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