銀行股市未實現利益9371億創高 債券未實現損失擴大

股債影響不同調，台股9月續漲3.93%，銀行業9月僅小幅加碼股市新台幣12億元，不過累計今年前9月台股漲幅達65.52%，帶動銀行業股市未實現利益達9371億元，續創歷史新高；債市部分，銀行9月減碼30億元，受國內外債券殖利率彈升，債券未實現損失擴大到1920億元，創逾2年最大。

金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值（市價）計算，2026年9月底金融三業國內外股票投資餘額為6兆445億元，債券部位為31兆9748億元。

台股9月上漲3.93%，銀行業9月小幅加碼台股12億元，累計前9月加碼台股1096億元，受惠今年累計前3季漲幅達65.52%，推升銀行業股市未實現利得達9371億元，創下歷史新高，有助於提升業者淨值與資本適足率。

債券部分，台債10年期殖利率反彈4個基點（1基點為0.01個百分點）達1.92%，美債10年期殖利率大幅反彈53.5個基點達到5.28%，殖利率反彈下，衝擊銀行業既有債券價格，導致債券未實現損失9月擴大到1920億元，創逾2年紀錄。

債券殖利率走升下，銀行業9月減碼30億元，連續2個月減碼。不過，市場預期，年底前主要國家央行仍會升息，金融業仍會伺機加碼債券，提升新錢收益率。

保險業今年9月底持有債券部位達21兆1822億元，其中，壽險業持有債券部位21兆572億元，產險業持有債券部位1250億元；股市部分，壽險業與產險業9月底持有股票金額分別為3兆9842億元與861億元。

若細看壽險業資金運用情形，9月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆2331億元，占資金比重微幅下降到57.5%。壽險業9月底持有台股部位為3兆2262億元，占資金比重8.3%。至於壽險業持有國內外現金部位，合計整體水位跌破兆元、下降到9864億元，月減234億元，已經連續4個月下滑。

金管會統計顯示，證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本變化，單月來看，券商在股債全數站在買方，券商9月加碼國內債券99.71億元，同步加碼國外債券38.56億元，台股單月大幅加碼430.47億元，也微幅加碼國外股市6.64億元。