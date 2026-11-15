新光人壽首辦匹克球公開賽 洪士琪化身隊長助陣、報名兩天額滿

台新新光金控（2887）旗下新光人壽首度舉辦「新光認真盃匹克球公開賽」，11月14日至15日在國立台北教育大學登場，成為金融業推動匹克球大型公開賽事的首例。新光人壽副董事長洪士琪不僅是賽事幕後重要推手，更親自化身「匹克球隊長」到場為選手加油。首屆賽事吸引逾百位球友組隊參加，開放報名不到兩天即全數額滿，新壽也宣布明年將擴大舉辦規模。

近年匹克球在台灣逐漸興起，因結合網球、羽球及桌球特色，入門門檻相對較低，適合不同年齡層參與。洪士琪看準這項運動兼具趣味、健康及跨世代交流的特性，親自號召同仁籌辦賽事，希望讓更多民眾透過運動養成健康生活習慣。

本屆「新光認真盃」依照DUPR分級制度，設置新手組、初階組及中階組，各級別均規劃男子雙打、女子雙打與混合雙打項目，並邀請曾獲匹克球世界盃單打冠軍的職業選手蔡萱擔任賽事顧問，提升賽事專業度。

洪士琪表示，匹克球最大的魅力，就是不受年齡限制，現場從年輕選手到60、70歲銀髮球友，都能在球場上找到適合自己的節奏，展現全民運動的精神。

除了正式比賽，主辦單位也安排集團吉祥物Richart與近期在社群爆紅的卡皮巴拉人偶「小曹」趣味對打，增添現場歡樂氣氛，參賽選手並獲贈匹克球拍造型立體悠遊卡，為首屆賽事留下紀念。

新光人壽近年積極推動多元運動賽事，董事長魏寶生擔任「新光足球學校校長」，持續推廣基層足球；總經理黃敏義則投入街舞活動，推動新光盃熱門街舞大賽。從足球、路跑、街舞、電競到魔術方塊，如今再加入匹克球，逐步擴大不同世代的參與族群。

新壽表示，台灣邁入超高齡社會，企業推廣運動不僅是落實ESG永續經營，也希望鼓勵民眾重視自主健康管理。由於首屆匹克球賽事報名反應超乎預期，明年將擴大辦理，讓更多民眾有機會參與。