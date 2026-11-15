新壽副董洪士琪化身匹克球隊長 助威第一屆新光認真盃公開賽

由台新新光金控子公司新光人壽主辦的「第一屆新光認真盃匹克球公開賽」於11月14日至11月15日在國立台北教育大學火熱展開。這場賽事從規劃、推動到落地，背後重要推手正是新光人壽副董事長洪士琪，因看見匹克球兼具趣味、健康及全民樂齡參與的特性，親自號召同仁投入賽事籌辦，促成「新光認真盃」的誕生。賽事現場不只有選手們你來我往的激烈對戰，也安排集團吉祥物Richart與可愛動物人偶卡皮巴拉來場「萌力對決」，洪士琪更在賽事期間化身「匹克球隊長」為選手們加油打氣，與球友一同感受匹克球的熱情與魅力。

「新光認真盃匹克球公開賽」依DUPR分級制度規劃新手組、初階組及中階組，各級別均設有男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，並邀請知名職業選手、曾獲匹克球世界盃單打冠軍金牌的蔡萱擔任賽事顧問，共吸引超過百位球友組隊參賽，現場選手還可獲得一份「匹克球拍造型立體悠遊卡」，為首屆賽事留下專屬紀念。

匹克球越來越受到大眾歡迎的原因，也在於它沒有一定的年齡限制。洪士琪表示，此次賽事現場可見不同世代的球友同場較勁，從年輕選手到60、70歲的銀髮球友，都能在球場上找到屬於自己的「勝利方程式」；再加上比賽中邀請日前在國內外社群媒體上爆紅的「小曹」卡皮巴拉布偶進行開場表演，並規劃與Richart趣味登場對打，讓球場上既有緊張刺激的競賽，也充滿可愛逗趣的互動橋段，最終首屆賽事就在選手們一次次認真揮拍、精彩擊球與歡呼歡笑聲中畫下完美句點。

由於賽事開放報名後不到兩天即全數額滿，熱烈程度遠超預期，也讓不少有心參賽的球友來不及搶到名額。對於這次沒能順利參與首屆賽事的球友，新光人壽承諾明年將擴大舉辦規模，盼能讓更多喜愛匹克球的民眾有機會站上球場，好好享受運動與競技的樂趣。

新光人壽作為國內首家舉行大型匹克球公開賽事的企業，這場賽事的誕生，源自於「希望讓更多人一起認真動起來」的發想。洪士琪看見匹克球好上手、趣味性高，又能跨越年齡與世代一起同樂，隨著近年越來越多大小朋友開始接觸這項運動，也因此希望新光人壽能自辦一場從小孩、上班族到銀髮長者，都能享受揮拍與交流樂趣的活動，逐步萌生舉辦匹克球賽事的念頭。

新光人壽對於推廣運動的熱情，在企業內早已從上到下已蔚然成風，包括董事長魏寶生擔任「新光足球學校校長」，陪伴足球運動向下扎根；總經理黃敏義熱愛街舞，不但為國內歷史最悠久的新光盃熱門街舞大賽引進日本師資，更有「金融圈最懂街舞的總經理」之稱。從經營團隊到員工，新光人壽以不同方式投入運動，也讓推廣全民、全齡健康內化為企業文化的一環。

新光人壽致力落實ESG永續經營，也秉持著台新新光金控「認真、創新、永續」的企業精神，長期推廣運動不遺餘力，回應超高齡社會下全民健康促進的多元需求，將「認真」化為一場場實際行動，持續拓展更多元的全齡健康促進活動。如陪伴孩子踏上球場的「小小足球嘉年華」、串聯全台的「Fun Run」，再到深受年輕世代喜愛的街舞、電競賽事，以及結合腦力與手速挑戰的魔術方塊大賽」，如今更加入近年快速風靡、適合跨世代同樂的匹克球，未來也將持續擴大舉辦，期盼結合健康生態圈，鼓勵民眾投入自主健康管理、享受運動，讓健康生活陪伴大眾成長茁壯。