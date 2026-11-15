快訊

員林家具工廠大火爆炸聲連響黑煙沖天 田中高鐵、社頭都看得到

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽副董洪士琪化身匹克球隊長 助威第一屆新光認真盃公開賽

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽主辦的「第一屆新光認真盃匹克球公開賽」火熱開打，並於賽事中邀請副總經理蔡文英(中)與集團吉祥物Richart、可愛動物人偶卡皮巴拉及新光人壽Dragon Beauties小龍女合影留念。圖／新光人壽提供
新光人壽主辦的「第一屆新光認真盃匹克球公開賽」火熱開打，並於賽事中邀請副總經理蔡文英(中)與集團吉祥物Richart、可愛動物人偶卡皮巴拉及新光人壽Dragon Beauties小龍女合影留念。圖／新光人壽提供

由台新新光金控子公司新光人壽主辦的「第一屆新光認真盃匹克球公開賽」於11月14日至11月15日在國立台北教育大學火熱展開。這場賽事從規劃、推動到落地，背後重要推手正是新光人壽副董事長洪士琪，因看見匹克球兼具趣味、健康及全民樂齡參與的特性，親自號召同仁投入賽事籌辦，促成「新光認真盃」的誕生。賽事現場不只有選手們你來我往的激烈對戰，也安排集團吉祥物Richart與可愛動物人偶卡皮巴拉來場「萌力對決」，洪士琪更在賽事期間化身「匹克球隊長」為選手們加油打氣，與球友一同感受匹克球的熱情與魅力。

「新光認真盃匹克球公開賽」依DUPR分級制度規劃新手組、初階組及中階組，各級別均設有男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，並邀請知名職業選手、曾獲匹克球世界盃單打冠軍金牌的蔡萱擔任賽事顧問，共吸引超過百位球友組隊參賽，現場選手還可獲得一份「匹克球拍造型立體悠遊卡」，為首屆賽事留下專屬紀念。

匹克球越來越受到大眾歡迎的原因，也在於它沒有一定的年齡限制。洪士琪表示，此次賽事現場可見不同世代的球友同場較勁，從年輕選手到60、70歲的銀髮球友，都能在球場上找到屬於自己的「勝利方程式」；再加上比賽中邀請日前在國內外社群媒體上爆紅的「小曹」卡皮巴拉布偶進行開場表演，並規劃與Richart趣味登場對打，讓球場上既有緊張刺激的競賽，也充滿可愛逗趣的互動橋段，最終首屆賽事就在選手們一次次認真揮拍、精彩擊球與歡呼歡笑聲中畫下完美句點。

由於賽事開放報名後不到兩天即全數額滿，熱烈程度遠超預期，也讓不少有心參賽的球友來不及搶到名額。對於這次沒能順利參與首屆賽事的球友，新光人壽承諾明年將擴大舉辦規模，盼能讓更多喜愛匹克球的民眾有機會站上球場，好好享受運動與競技的樂趣。

新光人壽作為國內首家舉行大型匹克球公開賽事的企業，這場賽事的誕生，源自於「希望讓更多人一起認真動起來」的發想。洪士琪看見匹克球好上手、趣味性高，又能跨越年齡與世代一起同樂，隨著近年越來越多大小朋友開始接觸這項運動，也因此希望新光人壽能自辦一場從小孩、上班族到銀髮長者，都能享受揮拍與交流樂趣的活動，逐步萌生舉辦匹克球賽事的念頭。

新光人壽對於推廣運動的熱情，在企業內早已從上到下已蔚然成風，包括董事長魏寶生擔任「新光足球學校校長」，陪伴足球運動向下扎根；總經理黃敏義熱愛街舞，不但為國內歷史最悠久的新光盃熱門街舞大賽引進日本師資，更有「金融圈最懂街舞的總經理」之稱。從經營團隊到員工，新光人壽以不同方式投入運動，也讓推廣全民、全齡健康內化為企業文化的一環。

新光人壽致力落實ESG永續經營，也秉持著台新新光金控「認真、創新、永續」的企業精神，長期推廣運動不遺餘力，回應超高齡社會下全民健康促進的多元需求，將「認真」化為一場場實際行動，持續拓展更多元的全齡健康促進活動。如陪伴孩子踏上球場的「小小足球嘉年華」、串聯全台的「Fun Run」，再到深受年輕世代喜愛的街舞、電競賽事，以及結合腦力與手速挑戰的魔術方塊大賽」，如今更加入近年快速風靡、適合跨世代同樂的匹克球，未來也將持續擴大舉辦，期盼結合健康生態圈，鼓勵民眾投入自主健康管理、享受運動，讓健康生活陪伴大眾成長茁壯。

新壽 匹克球 新光人壽

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

富邦金控、富邦育樂連五屆獲「運動企業認證」 運動文化深植企業DNA雙雙獲頒金質榮譽企業肯定

國際衝浪賽總獎金5百萬元 30國好手台東金樽競技

中職／日本武士要來了！明年3月前進台北大巨蛋 與中華隊過招2場

國華球場總監勇奪 GCSAA「創新保育獎」冠軍！ 連續三年獲國際肯定

相關新聞

高科技大廠搶辦聯貸購料 民眾房貸資金需求受排擠

民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

全球金融秩序正面臨轉變，從美元霸權、美債問題，到美中科技競爭、AI浪潮及供應鏈重組，為臺灣帶來新挑戰與機會。兆豐證券與天下文化於11月10日共同舉辦「美元霸權的下一章：全球金融秩序重組與臺灣的機會」論壇，邀請前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）來臺，並邀集多位專家與談，為企業及投資人提供掌握全球趨勢的參考。

銀行抽銀根竟成追妻良機！蔡明興憶當年：四個月訂婚、一年結婚

富邦金控董事長蔡明興15日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，致詞時難得分享年輕時的追妻趣事。他回憶，當年從美國返台後，正逢經濟不景氣，加上十信事件衝擊，銀行紛紛緊縮銀根，當時工作不多，反而讓他有時間專心追求太太翁美慧。蔡明興笑說，最後四個月就訂婚、一年結婚，讓他直呼「塞翁失馬焉知非福」，也算是人生一大收穫。

從排球校隊到央行總裁 楊金龍第4季還會有「勇敢的決定」？

央行總裁楊金龍不僅是金融政策掌舵者，年輕時還是排球校隊！央行明年繳庫預算高達2,200億4,828萬8千元，若順利達標，將連續四年繳庫超過2,000億元。從政大排球校隊到央行總裁，楊金龍從昔日球場上的拚勁，到明年繳庫預算2200億元，市場關注，第4季「楊總裁」是否還會再來一次「勇敢的決定」？

匯市最前線／台幣 32.7~32.9 元整理

新台幣上周五（13日）升值5.1分以32.838元收盤，不過周線連續第二周收黑，累計貶值7分，貶幅0.2%。展望本周，新台幣以區間震盪緩升為主，匯價可能在32.7至32.9元間整理。

勞退自提 存老本享三大效益

勞退自提熱潮持續升溫，勞工主動提繳退休金已成職場新趨勢。勞動部勞工保險局表示，據2026年7月統計資料顯示，勞退提繳總人數786.6萬人，其中自提總人數已逾158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每五位勞工就有一位參加自提。愈來愈多勞工懂得善用自提制度，累積更厚實的退休金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。