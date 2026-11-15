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高科技大廠搶辦聯貸購料 民眾房貸資金需求受排擠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。聯合報系資料照
民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。聯合報系資料照

民眾房貸再度傳出被排擠，這次的原因則和高科技大廠大舉向銀行團籌措資金購料有關，民眾房貸被排擠已經造成至少二種影響，其一，許多銀行的房貸利率或者適合房貸連結的周轉金利率已經從3%起跳，甚至有高達3.5%以上；其二、民眾的排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已有傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

國銀高層認為，台灣的出口訂單仍然暢旺，就算美國的期中選舉政局變動劇烈，但是AI的發展這個趨勢現在看起來並沒有被打斷，高科技大廠的投資需求仍然非常的高，這位高層坦言，甚至因此吸走銀行大絕大多數的放款資金，也影響到銀行在LCR （流動性覆蓋比率 Liquidity Coverage Ratio）的承擔壓力。高科技大廠的貸款需求除了對民眾的房貸資金需求造成排擠效應，也影響到中小企業貸款。

另外一家行庫主管也指出，由於房貸的資金天期，一借就是借20年或是30年，而且現在由於資金吃緊的效應，跟以前房貸市場最大不同之處在於，現在要轉貸非常的困難，這也使得房貸業務比起企金的業務更缺乏流動性，更何況現在市場上面資金吃緊的程度，一般房貸的利率都已經拉高到3%以上了，新青安的利率只有1.775%，實在是不符合資金效應，等於是做一筆賠一筆。

而在台股本月上旬跌破40,000點之際，融資餘額連日大減千億，甚至在11月6日當天減少564億，也造成銀行的存款再度的失血，很多民眾因為大股災，所以從銀行調出存款來救急，散戶的存款大挪移跑去補融資擔保維持率，存款在不同的銀行之間大挪移，也造成不少旗下沒有大型券商的銀行存款流失。

尤其是大型公股行庫旗下都沒有市佔率大的券商，所以在這波股市斷頭潮之下，存款失血非常嚴重，也使得L C R的問題更加嚴重，這些大型行庫也都是民眾承作房貸業務最為重要的來源。

對於L C R的問題，不論是央行或者是金管會，都認為這個是個別的銀行資金配置的問題，並不是整體性的系統問題，銀行的高層對此無奈指出，現在銀行的資金已經不知道該從何配置，因為不論房貸業務或是產業的借款需求，這些都必須被滿足，否則就是民眾的房貸荒再起，或是科技大廠無法提前備料搶到市場先機。

對於L C R的問題，不論是央行或者是金管會，都認為這個是個別的銀行資金配置的問題，並不是整體性的系統問題，對此大型行庫的高層指出，卡在眼前的問題，就是資金已經不夠配，而不是組合的問題，因為公股行庫有政策任務不能拒收青安房貸，但在此同時科技大廠的借款需求又必須被滿足，已經陷入兩難。

房貸 國銀 新青安

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