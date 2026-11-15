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兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券、天下文化邀請國際經濟大師羅格夫(Kenneth Rogoff)(中)來台舉辦論壇，與產官學界專家共探全球金融秩序變局及臺灣產業發展契機。貴賓於會後合影留念(由左至右依序)中華經濟研究院副院長陳信宏、清華大學教授林哲群、兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、遠見．天下文化事業群發行人王力行、政治大學教授周行一、兆豐證券總經理吳明宗。 業者／提供
兆豐證券、天下文化邀請國際經濟大師羅格夫(Kenneth Rogoff)(中)來台舉辦論壇，與產官學界專家共探全球金融秩序變局及臺灣產業發展契機。貴賓於會後合影留念(由左至右依序)中華經濟研究院副院長陳信宏、清華大學教授林哲群、兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、遠見．天下文化事業群發行人王力行、政治大學教授周行一、兆豐證券總經理吳明宗。 業者／提供

全球金融秩序正面臨轉變，從美元霸權、美債問題，到美中科技競爭、AI浪潮及供應鏈重組，為臺灣帶來新挑戰與機會。兆豐證券與天下文化於11月10日共同舉辦「美元霸權的下一章：全球金融秩序重組與臺灣的機會」論壇，邀請前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）來臺，並邀集多位專家與談，為企業及投資人提供掌握全球趨勢的參考。

兆豐證券董事長陳佩君致詞時表示，美國政府債務、地緣政治變化及財政挑戰，正牽動臺灣企業經營布局及投資人的資產配置策略，兆豐證券將持續協助企業進入資本市場，並提供投資人專業市場洞察，成為客戶值得信賴的金融夥伴。中央銀行理事、成功大學教授林常青則從臺灣外匯資產管理角度提醒，除關注資產價值，也應審慎評估流動性風險及資產運用的靈活性。

羅格夫教授長期研究國際金融、貨幣政策及主權債務，新作《我們的美元，你們的問題》獲英國《金融時報》推薦必讀。羅格夫指出，市場對美元及美國資產長期維持優勢的信念，可能使投資人低估潛在風險；從歷史經驗來看，沒有永遠的貨幣霸權，美國長期將美元作為經濟制裁工具，也可能促使其他國家重新思考對美元體系的依賴。

中華經濟研究院副院長陳信宏指出，臺灣具備半導體及資通訊產業優勢，須強化跨領域協作、技術創新與供應鏈韌性，從傳統代工製造提升至系統整合及共同創新能力，掌握AI產業發展機會。

清華大學計量財務金融學系教授林哲群強調，資產配置應兼顧安全性、成長性與流動性，透過跨資產、跨市場及跨貨幣分散風險，搭配存續期間管理與定期再平衡；相較於預測市場，完善的風險管理與投資紀律更重要。高峰對談由政治大學財務管理學系教授周行一主持，與羅格夫、陳信宏及林哲群交流。

兆豐證券表示，掌握國際政經局勢，是企業經營及投資決策的重要基礎，未來將持續發揮金融專業，讓在地金融需求串聯國際視野，陪伴企業及投資人審慎因應變局、掌握發展機會。

兆豐 天下文化 供應鏈

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