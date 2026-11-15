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銀行抽銀根竟成追妻良機！蔡明興憶當年：四個月訂婚、一年結婚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣大學15日於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，富邦金控董事長蔡明興獲頒名譽博士學位。記者黃義書／攝影
台灣大學15日於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，富邦金控董事長蔡明興獲頒名譽博士學位。記者黃義書／攝影

富邦金控董事長蔡明興15日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，致詞時難得分享年輕時的追妻趣事。他回憶，當年從美國返台後，正逢經濟不景氣，加上十信事件衝擊，銀行紛紛緊縮銀根，當時工作不多，反而讓他有時間專心追求太太翁美慧。蔡明興笑說，最後四個月就訂婚、一年結婚，讓他直呼「塞翁失馬焉知非福」，也算是人生一大收穫。

蔡明興回憶，自己1979年畢業於台大法學院商學系工商管理組，1981年前往美國紐約大學史登管理學院攻讀金融碩士。他表示，當時認為既然要學金融，就一定要到紐約，身處全球金融中心，才能更容易接觸、學習相關事務。

完成學業後，蔡明興進入當時位於華爾街的幸福銀行，從事企業金融工作。他形容，當年正值美國金融業的全盛時期，能夠親身參與、在其中學習，可說是「躬逢其盛」，也讓他受益良多。直到返台後，才迎來截然不同的經濟環境與事業挑戰。

蔡明興回憶，當年返台時正逢第二次石油危機，利率一度高達20%，經濟相當蕭條，加上十信事件衝擊，銀行緊縮銀根，而他當時負責富邦租賃與富邦實業，主要工作就是把貸款收回來，再償還銀行，沒有太多業務可以發展。這段事業相對清閒的時期，反而成為追求另一半的好機會。

蔡明興笑說，「我那時候滿閒的，我有一年時間可以專心追我老婆，實在沒有太多事情可以做」，結果四個月就訂婚、一年就結婚，讓他感嘆「塞翁失馬焉知非福」，也算是人生一大收穫。

談起母校台大，蔡明興也流露感性的一面。他表示，每次回到校園，看到熟悉的椰林大道，就會想起當年在台大求學的四年時光，當時生活非常單純，每天都過得相當快樂，「沒想到說學生時代結束以後，就沒那麼無憂無慮了」。

蔡明興指出，今年正好是台大創校98周年，也是富邦成立60周年，能在這個特別時刻獲得母校肯定，讓他格外高興與振奮。他也藉此勉勵年輕學子，應該找到自己真正熱愛的工作，不要只因薪資高低，就選擇自己不喜歡的事情。他認為，只要找到喜歡的工作，以熱情與紀律持續投入，就有機會獲得成功；當事業有了一些成果，也不要忘記回饋社會，持續努力下去，「時間會帶給你意想不到的成果」。

除了個人事業，蔡明興也談及富邦長期投入文化、藝術、體育及教育等領域。他表示，父親過去經常強調「取之社會、用之於社會」，期許富邦成為社會的發電機，因此集團陸續成立慈善、文教及藝術基金會，近年更設立富邦美術館，希望成為台灣與國際文化藝術交流的重要橋樑。

蔡明興分享，富邦美術館已吸引國際藝文界人士來台參訪，讓許多過去不曾來過台灣的人，因為美術館而踏上台灣土地，促進台灣與國際社會交流。他認為，美術館不只是藝術展覽空間，更是連結台灣與世界的重要平台。

在體育方面，蔡明興表示，富邦支持棒球運動已超過30年，從早期支持國立體專富邦公牛隊，到後來成立富邦悍將、富邦勇士等職業球隊，持續投入台灣體育發展。他也特別提到，富邦勇士新網羅22歲華裔球員車侑城，開幕賽上場17分鐘就攻下18分，期待這位年輕球員未來能有亮眼表現。

蔡明興認為，體育、文化及藝術都是國家國力的象徵，也是凝聚社會向心力的重要方式。除了體育，台灣大哥大每年也投資至少十至二十部電影，即使多數作品未能獲利，仍希望持續培養台灣優秀的文化人才。

蔡明興最後感謝母校的肯定，他相信「十年樹木，百年樹人」，因此長期支持各大學校，尤其是台大在軟硬體建設等方面的發展，希望略盡棉薄之力。他也提到，台大近年排名大幅提升，在永續大學評比中更名列全球前十名，讓所有校友都深感驕傲。最後，蔡明興感謝台大校長陳文章及各位師長的厚愛，並感謝家人、同事、董監事、股東及客戶一路以來的支持，強調「這份榮譽是屬於大家的」。

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