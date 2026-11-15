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蔡明興獲台大名譽博士 揭富邦人壽逆轉勝秘辛：資本額差點虧光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金控董事長蔡明興15日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，適逢台大創校98周年、富邦成立60周年，他在致詞時回顧多年創業歷程，坦言富邦人壽成立初期面臨激烈競爭，前幾年虧損累累，甚至「差不多資本額都快虧完了」，後來透過調整商品策略、開拓銀行保險等新通路，才逐漸走出自己的道路。他也透露，2008年金融海嘯期間，富邦人壽因堅持保守穩健投資，沒有買任何次債，才有能力在金融風暴中併購安泰人壽。

今日富邦家族大出動，參與富邦金控董事長蔡明興重要時刻，包含富邦集團董事長蔡明忠及夫人陳藹玲、蔡明興夫人翁美慧，以及蔡承道、蔡承穎、馬辰宇、蔡承媛、周佳歐等人也出席。

蔡明興表示，自己返台後跟隨父親及兄長共同打拚，從產險、建設事業起步，逐步發展出涵蓋銀行、證券、投信、人壽的富邦金控，並跨足電信、電子商務及有線電視等領域，這段創業過程經歷不少酸甜苦辣，也讓他體會到持續學習、堅持原則及回饋社會的重要性。

回顧金融事業發展，蔡明興指出，政府開放金融業後，富邦陸續成立證券、銀行、人壽及投信等事業，其中證券、投信及銀行業務都在相對短時間內取得成果，但富邦人壽的發展卻格外艱辛。

蔡明興說，當時政府開放八家新的壽險公司，市場競爭非常激烈，富邦人壽成立初期連年虧損，甚至幾乎耗盡資本額。後來公司決定改變經營方式，採取不同商品策略，並開拓新的行銷通路，包括當時沒有人嘗試過的銀行保險及整合行銷，終於打開自己的發展道路。

他進一步指出，富邦人壽在投資方面始終堅持保守穩健原則，「我們富邦人壽沒有買任何次債」，因此2008年全球金融海嘯爆發時，當全球金融機構受到次債衝擊，富邦人壽成為當時台灣少數未受到嚴重衝擊的保險公司之一，也因此有能力併購荷蘭國際集團（ING）旗下的安泰人壽，取得完整的壽險業務員通路，進一步擴大經營規模。

談到企業經營理念，蔡明興強調，富邦長期奉行父親所堅持的四大信念，包括「誠信、勤儉、專業、創新」，其中又以誠信最為重要。他指出，不論個人或金融機構，「無信不立」，一定要先建立信用，得到客戶、社會大眾的支持肯定，事業才能得以發展，這是他認為最重要的、人生必須遵守的原則。

面對AI時代來臨，蔡明興也提醒年輕學子，資訊取得雖然愈來愈容易，但如何從大量資訊中得出正確結論、做出正確決策，這是要持續不斷的學習，不斷的去突破，才有辦法養成這個能力。

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