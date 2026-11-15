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從排球校隊到央行總裁 楊金龍第4季還會有「勇敢的決定」？

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行總裁楊金龍不僅是金融政策掌舵者，年輕時還是排球校隊！央行明年繳庫預算高達2,200億4,828萬8千元，若順利達標，將連續四年繳庫超過2,000億元。從政大排球校隊到央行總裁，楊金龍從昔日球場上的拚勁，到明年繳庫預算2200億元，市場關注，第4季「楊總裁」是否還會再來一次「勇敢的決定」？

熟悉楊金龍的政大金融系學弟透露，楊金龍出生於屏東，從小就是體育健將，在政大求學時尤其熱愛排球，幾乎是「除了在教室，就是在球場」，不僅參加政大排球校隊，身體彈性也很好。學弟形容，楊金龍不只是運動細胞發達，也相當重情重義，對身邊的人始終十分關心。

楊金龍過去在央行決策上，也曾留下令人印象深刻的「勇敢的決定」金句。回顧2023年第1季央行升息半碼，當時升息幅度雖然不大，決策卻出乎市場預期，楊金龍表示，這是「勇敢的決定」？他強調，央行持續緊盯通膨情勢，尤其通膨預期若長期居高不下，最後不幸形成「自我實現」，將不利未來物價控制及經濟成長。

如今，楊金龍再度面臨貨幣政策與營運成績的雙重考驗。從球場上的排球高手，到金融市場的政策舵手，楊金龍能否再帶領央行繳庫成績漂亮「扣殺」，明年2,200億元能否達陣，以及第4季貨幣政策會不會再有一次「勇敢的決定」，都將成為市場觀察焦點。

排球 楊金龍 央行

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