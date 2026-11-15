美債殖利率高檔震盪 聚焦票息與多元債配置

長天期美債殖利率高檔震盪，債券投資如何兼顧收益與風險，成為市場焦點。國泰投信表示，殖利率走高也提升債券收益吸引力，現階段應掌握「管理存續期間、重視票息、分散債種」三大核心，透過多元配置因應利率與景氣變化。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，美債殖利率走升，主要受到通膨疑慮、美國經濟韌性、債券供給增加及期限溢酬上升影響。AI投資支撐經濟成長，政府與企業的融資需求也增加供給壓力，促使投資人對長期持債要求更高的風險補償。

蔡宗岸指出，在利率可能維持高檔震盪的環境下，票息是重要的報酬來源。操作上宜控制存續期間，降低利率波動衝擊，並搭配不同債種，讓投資組合具備因應各種市場情境的能力。信用債的收益機會仍須建立在發行人體質與償債能力的評估上。不同債種表現隨景氣與利率循環輪動，單一債種難以在各種環境下持續領先。

國泰環球策略收益債券基金運用MRM總體週期模型，觀察成長動能及金融環境，動態調整五大債種與存續期間。蔡宗岸分析，成長動能改善與金融環境收緊可能同時發生，配置上須審慎管理存續期間，並評估各債種的相對價值。

配置思路上，蔡宗岸以投資等級債及證券化商品作為基礎，並關注非投資等級債、新興市場債與可轉債。非投資等級債著重較短存續期間與票息機會，同時控管違約風險；部分新興市場債則受惠基本面改善，若中長期美元轉弱，相關當地貨幣資產亦可能增加匯兌收益。

可轉債方面，蔡宗岸關注美元可轉債及AI相關台灣科技可轉債。若AI資本支出轉化為企業營收與獲利成長，可轉債有機會參與股價上漲，但仍須評估信用風險及股價波動，依相對價值選擇標的。其債券特性可提供部分下檔緩衝，實際效果仍取決於個別條件與市場狀況。

展望後市，蔡宗岸表示，可持續觀察通膨、財政政策及發債供給變化。若通膨壓力緩和、財政不確定性下降，將評估增加長天期債券配置，爭取資本利得；同時監控地緣政治與油價風險，保留投資組合調整彈性。