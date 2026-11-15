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怕大廠存款搬家 銀行開打利率戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

大型行庫流動性覆蓋率（ＬＣＲ）問題，自今年五月開始延燒至今，不但沒有改變，而且越來越嚴重。大型行庫幾乎是每天都處於驚嚇狀態，深怕隨時都有客戶上門來告知，要把存款挪至別家銀行

由於多家行庫每天一開門就在流失存款，也因此，大型行庫希望企業大廠能穩定將存款留在自家銀行、不要挪動，深怕隨時都有客戶上門告知要把存款挪動到別家銀行。

每家銀行都在緊盯大型高科技廠的存款業務，甚至到了「搶親」的地步。

所謂「搶親」，一家大型行庫主管描述，除了已經快要簽約的高科技大廠存款業務，突然被另外一家銀行用更高的利率半途攔截之外，還有另外一種方式，就是當企業在銀行的三個月或是半年存款快到期時，科技大廠財務主管就會來提醒，有另外一家銀行要給更好的存款利率，來問這一家原存款銀行願不願意加碼。

銀行若是願意加碼，存款就會繼續留下來，若不願意加碼，存款就移出去，只見科技大廠存款在銀行體系之間持續的「大風吹」。企業獲得的存款利率愈拉愈高，銀行則是越來越失血。

不過，除了存款業務之外，另一個令銀行擔心的問題在於，選舉結束後，央行會不會升息

根據大型銀行內部評估，美國聯準會在十二月升息的可能性極高，尤其，川普因期中選舉失利，對聯準會的影響力降低，而台灣在十一月底也將舉行選舉，選舉過後，台灣中央銀行也極有可能跟進美國升息腳步，如此一來，銀行的利差也會大幅縮小。

行庫高層分析，因為央行一旦升息，牌告利率一定最先上升，銀行現在都在跟科技大廠爭取存款業務，往後在放款利率上就更沒有議價空間，央行升息對銀行而言，不但不是利多，反而會面臨存放款利差被壓縮的結構性困境。

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排擠效應 高科技廠搶貸 吸走銀行資金

高科技廠大舉向銀行團籌措購料資金，民眾房貸資金再受排擠，這也帶來兩項影響，其一，多家銀行房貸、周轉金貸款利率已從百分之三起跳，甚至高達百分之三點五以上，其二，民眾排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

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