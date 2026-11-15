排擠效應 高科技廠搶貸 吸走銀行資金

高科技廠大舉向銀行團籌措購料資金，民眾房貸資金再受排擠，這也帶來兩項影響，其一，多家銀行房貸、周轉金貸款利率已從百分之三起跳，甚至高達百分之三點五以上，其二，民眾排隊時間延長，大型行庫跟新青安無關的房貸，已傳出最長甚至要排隊超過兩個月才能撥款。

國銀高層指出，台灣出口訂單暢旺，就算美國期中選舉政局變動劇烈，但人工智慧（ＡＩ）發展趨勢並未因此中斷，高科技大廠持續出貨，購料資金需求仍然非常高，這也吸走銀行絕大多數放款資金，使得銀行流動性覆蓋率（ＬＣＲ）壓力愈來愈大。高科技大廠的貸款需求，不僅對民眾房貸資金需求造成排擠，也影響到了中小企業貸款。

ＬＣＲ是衡量銀行短期流動性風險的重要指標，計算方式是用高品質流動性資產（HQLA）除以未來卅天淨現金流出量，監理規範要求不得低於百分之百，銀行須持有足夠的現金、中央銀行定存單、公債等高品質流動性資產，以因應短期資金流出。

金管會統計至今年八月底，總共有卅七家國銀ＬＣＲ達到百分之一二○點五七，較七月增加五點○五個百分點，但較去年同期下降八點二二個百分點，至八月底為止，沒有一家銀行LCR低於百分之一○五警戒線。金管會認為，目前銀行流動性尚屬穩健，資金依然充裕，能夠支持企業與民眾資金需求。

另外一家行庫主管也指出，由於房貸資金天期較長，一借就是廿年或是卅年，但現在市場受資金吃緊效應影響，轉貸變得非常困難，這也使得房貸業務比較企金業務更缺乏流動性。現在市場上資金吃緊的程度，已經讓一般房貸利率都已經拉高到百分之三以上了，新青安利率只有百分之一點七七五，實在是不符合資金效應，等於做一筆、賠一筆。

此外，台股本月上旬跌破四萬點大關，融資餘額連日大減千億元，十一月六日當日的融資餘額甚至一口氣減少五六四億元，許多股民未免斷頭，緊急從銀行調出存款來補足融資擔保維持率，這也使得存款在不同銀行之間大挪移。

受傷最重的，莫過於旗下沒有大型券商業務的公股行庫，在這波股市斷頭潮之下，公股行庫存款失血非常嚴重，也使得ＬＣＲ壓力更加嚴重，這些大型公股行庫也都是民眾承作房貸業務最主要的業者。

對於ＬＣＲ問題，不論是中央銀行或者是金管會，都認為這是個別銀行資金配置問題，並不是整體系統性問題。

對此，大型行庫高層指出，卡在眼前的問題，就是資金已經不夠配置，而不是組合問題，因為公股行庫有政策任務，不能拒收青安房貸，但是科技大廠此時又有借款需求、必須被滿足，這讓大型行庫陷入兩難。