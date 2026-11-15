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永豐餘集團法說16日登場 市場關注轉型成果
永豐餘（1907）及旗下華紙（1905）將於16日同步舉辦法人說明會，除傳統紙業市場需求、產品價格及原料成本變化，永豐餘近年積極推動能源事業布局，以及華紙高附加價值產品轉型與資產活化進度，也將成為本次法說會重點。
越南紙器市場是永豐餘海外營運的重要成長動能，隨全球供應鏈重組及製造業調整生產基地，越南包裝及紙器需求持續受到帶動。台灣市場則受惠出口及包裝需求，工紙與紙器業務有撐。
除紙業本業，永豐餘近年也積極將能源從製造成本轉化為新的事業成長動能。集團目前自發電規模約175MW，其中綠電規模超過100MW，並規劃於2030年前逐步擴充至年發電量約9億度電。此外，透過旗下永餘智能切入能源系統整合市場，提供企業及政府機關沼氣發電、儲能及微電網等解決方案。
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