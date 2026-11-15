玉山金17日召開法說會 股利政策受關注

台灣是世界人口老化速度最快的國家，身處在這個超高齡社會，平均壽命延長，退休生活也隨之拉長。身為保險從業人員，我們總是提醒客戶「人生有三大風險：走太快、活太久、走不掉」。保險不只是在風險發生後提供理賠，更重要的是及早規劃，為自己與家人築起財務防線。

2026-11-15 01:11