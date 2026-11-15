專家教你保／分齡規劃保險 應對人生風險

台灣是世界人口老化速度最快的國家，身處在這個超高齡社會，平均壽命延長，退休生活也隨之拉長。身為保險從業人員，我們總是提醒客戶「人生有三大風險：走太快、活太久、走不掉」。保險不只是在風險發生後提供理賠，更重要的是及早規劃，為自己與家人築起財務防線。

人生三大風險，第一是「走太快」，可用壽險守護家庭責任。年輕時是建立保障的關鍵期，建議優先規劃基本保障，尤其成家育兒後，房貸車貸、子女教育及家庭生活開銷，都需要穩定的經濟支柱。因此我會依照客戶的收入、負債及家庭需求，建議以壽險為核心，搭配意外險、醫療險，並視預算補強重大疾病保障，避免突發事故造成財務危機。保險的價值，是讓愛與責任在風險來臨時仍有依靠。

第二是「活太久」，因此需要提早累積退休資產。許多中壯年族群一邊扶養子女、一邊照顧父母，卻常忽略自己的退休準備。面對長達二、三十年的退休生活，建議提早建立儲蓄習慣，搭配符合個人財務能力的長期儲蓄型保險或年金規劃，並保留緊急預備金，逐步建立退休後的穩定現金流。規劃時也應留意繳費年期、資金流動性及保單條款，避免退休資金過度集中或影響日常生活。

第三是「走不掉」，所以醫療與長照保障不可少。隨著年齡增長，疾病、失能及長期照護的風險也值得提早準備，會建議客戶檢視既有保單，依照需求搭配重大傷病、失能及長期照顧保障，並預留醫療與照護備用金。除了減輕醫療支出對退休資產的衝擊，也能降低家人長期照顧的經濟與時間負擔，讓自己在晚年仍保有生活自主權。

保險不是買得愈多愈好，而是買得適合、保障是否完整，並且負擔得起。年輕時守護家庭，中年時累積退休資產，退休前補足醫療與長照缺口，每個階段都應依人生責任與財務狀況定期檢視。

身處超高齡社會，我們無法決定壽命的長度，卻能提早安排未來。身為專業保險顧問，希望透過專業規劃，讓每位客戶有能力面對人生風險，提早準備，不只是為自己累積財富，更是為家人減輕負擔，讓人生無論走得快、活得久，或面臨健康挑戰，都能保有安心、尊嚴與選擇生活的自由。

（本文由遠雄人壽忠孝通訊處區經理楊美倩提供，記者戴玉翔採訪整理）