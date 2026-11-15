寵物險升級 毛孩出遊更安心

全台毛小孩突破320萬隻，寵物市場規模已超過800億元，但寵物險市場規模仍相對小。保發中心統計顯示，國內寵物險投保件數2025年僅2.9萬件；若以2025年國內家犬及家貓合計約320萬隻粗估，寵物險投保率不到1%，產險業者也持續調整商品內容，從醫療、侵權責任保障，進一步延伸至毛孩搭車出遊等生活情境。

台灣寵物險市場曾經歷一波爆發式成長。保發中心統計，寵物綜合保險投保件數從2018年僅728件，一路攀升至2021年的5.71萬件，2022年更衝上9.39萬件高峰；不過，隨著部分寵物險商品陸續下架，2023年投保件數降至5.99萬件，2024年再腰斬至2.88萬件，直到2025年才微幅回升至2.9萬件。

寵物險保費規模也同步縮水，簽單保費從2022年的2.69億元降至2025年的1.35億元，約剩高峰期一半。背後一大關鍵在於寵物險過去損失率居高不下，2023年一度衝上108.9%，保費收入呈現「入不敷出」，產險公司因此陸續停賣，或調整費率、自負額及保障內容；隨商品結構調整，2024年損失率降至70.6%，2025年再降至45.6%。

儘管寵物險市場規模仍小，但隨著毛孩成為家庭重要成員，醫療支出及生活風險的保障需求仍在。農業部調查顯示，全台家犬約146萬隻、家貓約174萬隻，合計已突破320萬隻，其中家貓數量較前次調查大增32.8%。

產險業者也持續調整寵物險商品。富邦產險表示，「寵愛寶貝2.0」尊榮方案將醫療保障升級為「無自負額」，累計醫療保額提高至13.5萬元，其中單次住院最高給付3萬元、保期內累計最高6萬元，單次手術最高給付6萬元；此外，也涵蓋最高100萬元寵物侵權責任，以及協尋廣告、喪葬費用、飼主住院期間寵物寄宿費用等保障。

除了傳統寵物醫療保障，毛孩保障也逐漸延伸至飼主日常生活情境。華南產險近期推出「汽車第三人責任保險附加車內寵物意外保險」，主要是因一般汽車保險理賠多著重於「人」與「車」，若發生交通事故，車內犬、貓受傷或死亡，未必能獲得相關保障。

華南產險指出，這項附加險包含「車內寵物意外費用保險」及「車內寵物意外責任保險」，汽車發生交通事故造成車內寵物受傷或死亡，所衍生的急救、醫療或喪葬費用，可依保單約定獲得補償；承保寵物須為已植入晶片的犬、貓，且車主必須先投保汽車第三人責任險才能加保。

依保額不同，華南產險車內寵物意外險年保費為138元至200元，以「車內寵物意外費用保險」及「車內寵物意外責任保險」保額各20萬元為例，年保費200元，即可提供一整年的車內毛孩意外保障。