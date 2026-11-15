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幫寶貝投保 先打破三迷思

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

毛孩沒有健保，遇上疾病、意外或需要手術住院時，醫療支出可能動輒數萬元，寵物險成為飼主轉嫁風險的工具之一。不過，寵物保險並非買了什麼都賠，磊山保經提醒，飼主投保前應先破解「有買就一定理賠」、「投保後都可以續保」、「確診後再買即可」三大常見迷思，並從保障範圍、理賠限額、自負額、等待期及續保條件等面向仔細比較。

第一大迷思是「有買就一定理賠」。磊山保經高雄營運處協理葉美珍指出，不同寵物險對既往症、等待期及除外責任都有不同規定，因此投保前不能只看商品是否提供疾病或意外保障，更要確認哪些情況不在承保範圍。

第二大迷思是「投保後都可以續保」。各家商品對首次投保年齡、最高續保年齡及續保條件有所差異，部分商品並非保證續保，因此飼主除了關注眼前保障，也應確認毛孩年紀增加後能否持續獲得保障。

第三大迷思則是「確診後再買即可」。若毛孩已確診疾病才投保，該疾病通常會被列為既往症而無法獲得理賠，而且新投保保單也可能設有等待期，因此不能等到毛孩生病、出現醫療需求後，才臨時想到投保。

至於寵物險該怎麼挑？葉美珍提醒，不要只比較保費高低，應掌握「四大關鍵」，首先確認疾病、意外、門診、住院及手術等保障範圍，再依序比較理賠限額、自負額比例、等待期天數與續保條件。

磊山保經建議，由於寵物險仍有自負額及理賠額度等限制，飼主可將「健康管理、日常照護、醫療預備金、保險保障」納入家庭風險規劃，並把握毛孩年輕健康時及早規劃，透過醫療預備金搭配保險保障，降低突發醫療支出對家庭財務造成的衝擊。

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