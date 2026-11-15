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保險小百科／購買旅遊不便險 小三通延誤有賠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

產險業5月起正式開辦「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險」，提供國人透過小三通旅遊行程更為周延保障。其中，定額給付主要承保被保險人於本附加條款有效期間內，以乘客身分預定搭乘航行於離島兩岸通航航線水上公共交通工具發生延誤，致被保險人實際出發時間較預定出發時間延誤四小時以上者，保險公司定額理賠。

小三通旅遊延誤保險屬旅行綜合保險或旅遊不便險附加條款，分為實支實付型及定額給付型。定額給付型只要船班延誤超過原定時間四小時以上，即符合理賠資格，保險公司依該附加條款約定保險金額給付保險金，保險期間內以給付二次為限。

由於本附加條款配合主約之旅行綜合保險與旅行不便保險採套裝方式銷售，產險公會提醒民眾，透過網路投保或者業務員投保時，記得確認銷售文件有關內容。

小三通 旅遊不便險 離島

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