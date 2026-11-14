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10月刷卡王大洗牌！玉山銀980億元首度稱霸 中信銀守住「發卡王」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
10月五大銀行信用卡簽帳消費排名大洗牌，玉山銀行以980億元的簽帳金額，一舉登上10月「刷卡王」寶座。聯合報系資料照
10月五大銀行信用卡簽帳消費排名大洗牌，玉山銀行以980億元的簽帳金額，一舉登上10月「刷卡王」寶座。聯合報系資料照

10月五大銀行信用卡簽帳消費排名出現大洗牌！玉山銀行以980億元的簽帳金額，一舉登上10月「刷卡王」寶座，終結中國信託銀行連月蟬聯冠軍的紀錄；國泰世華銀行以866.9億元排名第二，中信銀則以855億元退居第三。不過，中信銀仍憑藉今年前十月累計刷卡金額達9,062億元，穩居五大銀行之冠，展現強勁的信用卡消費實力。

觀察10月五大銀行簽帳金額，玉山銀以980億元拔得頭籌，與第二名國泰世華銀的866.9億元相差113.1億元，領先幅度明顯。中信銀則以855億元排名第三，北富銀及台新銀分別以537億元、520億元位居第四、第五名。

值得注意的是，玉山銀10月刷卡金額不僅突破900億元，更超越過去長期冠軍領先的中信銀，顯示信用卡市場競爭態勢出現變化。隨著銀行持續透過優惠回饋、聯名卡及消費場景經營爭取客戶，單月簽帳金額排名也可能出現消長。

若從今年前十月累計簽帳金額來看，中信銀仍展現領先優勢，累計達9,062億元，居五大銀行第一；國泰世華銀以8,202.1億元排名第二，玉山銀以6,810億元居第三，北富銀及台新銀則分別為5,500億元、5,266億元。

至於10月「發卡王」寶座，仍由中信銀拿下，單月發卡17.1萬張，遠高於其他同業，玉山銀以6.9萬張排名第二，台新銀、國泰世華銀及北富銀分別發卡4.4萬張、4.2萬張及3.4萬張。

玉山銀表示，10月簽帳成長主要受惠於繳費、旅遊、網購及國外實體消費持續成長，創造10月單月與年度累積新高。10月適逢雙十連假及旅遊需求延續，帶動國外旅遊及海外消費表現；另Apple新機正式開賣及雙11檔期預熱效益發酵，推升電商通路簽帳成長，在多元消費動能帶動下，10月整體簽帳持續維持強勁成長趨勢。

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