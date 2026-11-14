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金價跌破3900美元能否重回漲勢？國銀估短空長多

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
黃金價格在連日走跌後，13日收在每英兩3,881.1美元。路透
黃金價格在連日走跌後，13日收在每英兩3,881.1美元。路透

金價格在連日走跌後，13日收在每英兩3,881.1美元，本國銀行分析指出，明年第1季以前，在美國聯準會的利率政策和美元強勢壓力下，金價波動仍可能加劇，後市聚焦利率路徑、美國財政政策及各國央行買盤影響，呈現短空長多走勢。

國泰世華銀行分析指出，目前金價主要由三大因素主導，一是利率面，有鑒於明年第2季後，油價年增率可望向下，目前市場對聯準會利率恐有過度緊縮的預期，高利率提高持有金價的機會成本，但隨著油價與通膨回落，偏高的利率路徑可能下修，將逐步減輕金價壓力。

二是財政因素，明年美國由民主黨主掌參議院與眾議院，財政紛爭可能增加對黃金的避險吸引力；三是央行買盤支撐，目前各國央行外匯準備趨向多元化，預期將持續增持黃金，因此央行買盤仍是支撐金價的重要因素，即使短線金價有波動，央行買盤的結構性需求也不易退潮。

展望金價後市，國泰世華銀行認為，短期內受制於聯準會政策利率和美元壓力下，金價仍需要時間築底，但隨著明年下半年油價年增率下行、利率趨緩、美元轉弱，加上央行買盤支撐，金價中長期可望轉趨正向。

渣打銀行則預期，美元將在未來6到12個月溫和走弱，加上以中國大陸為首的各國央行增持黃金，預期將繼續為金價提供支持。

金價 國銀 美國聯準會

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