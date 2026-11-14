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看穩定幣機會與挑戰 公股銀盤點3大客群差異化需求

中央社／ 台北14日電

隨著新興技術及應用快速發展，穩定幣等數位資產逐步由概念驗證邁向落地，各公股銀普遍看好跨境支付、供應鏈金融及資產代幣化等發展潛力，但面對法人客戶、高資產客戶、一般大眾等3客群差異化需求，以及相關法遵風險等議題，仍得綜合評估法規、技術、風險及商業模式等面向。

一銀指出，全球金融體系逐步朝向以區塊鏈技術為基礎的數位金融模式發展，台灣透過虛擬資產服務法將穩定幣納入監理架構，明確規範其發行、管理及相關業務活動。

在機會方面，一銀認為，穩定幣具備價格相對穩定、即時結算及降低轉帳成本等特性，未來在跨境支付、供應鏈金融及資產代幣化等場景具有發展潛力，並可能與傳統金融服務並行，成為重要的數位化結算工具。

面對不同客群需求，一銀觀察，法人客戶著重提升資金調度效率、降低跨境交易成本及優化結算流程；高資產客群較關注多元資產配置、專業投資諮詢及虛擬資產託管服務；一般大眾客群則較重視支付應用及跨境交易等貼近日常生活的使用場景。這些需求變化，均可作為未來規劃產品與服務的重要參考。

台銀進一步分析，這波轉型的本質是金融基礎設施從「各自記帳」走向「同一套帳本」。區塊鏈讓不同參與者在同一套帳本上記錄資產、執行交易，資產可以直接移轉和組合，在這樣的分工下，誰提供服務已不是重點，重點在於帳本上的資產是否真實、可信。

台銀強調，因此銀行的角色反而更加明確，包括穩定幣的發行與準備資產管理、數位資產的保管，均須具公信力與監理基礎的機構。

面對多元的機會及挑戰，合庫銀提醒，穩定幣及相關數位資產發展，可能為金融服務帶來新的應用模式，如運用區塊鏈技術提升交易及資金移轉效率，或與支付、跨境匯款及其他金融服務結合，然而這仍涉及法規遵循、準備資產管理、洗錢防制、資訊安全、消費者保護及營運風險等議題，市場規模與應用成效亦有賴使用場景及生態圈逐步形成。

土銀指出，台灣作為出口導向經濟體，企業對跨境資金調度及提升結算效率的需求持續增加。銀行可發揮在大額企業金融交易、貿易融資、外匯避險及法遵風控等領域的既有優勢，在跨境支付、即時結算及全球資金管理等方面，探索結合穩定幣的互補服務模式。

同時，土銀也表示，銀行須持續關注監理規範與業務開放進程，審慎評估穩定幣的儲備資產、贖回及流動性風險，並強化洗錢防制、資訊安全與客戶權益保障，也要完善區塊鏈技術建置、專業人才培育及內控制度調整等相關配套措施。

穩定幣 區塊鏈技術 法人

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