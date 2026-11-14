公股銀搶攻穩定幣商機 攜手零售業探索使用場景

台灣穩定幣監理規範逐步成熟，公股行庫積極布局，著手盤點潛在應用場景。台灣銀行正與國內大型零售業者合作，驗證代幣化工具在零售場景的發展性；第一銀行及華南銀行則與虛擬資產服務商（VASP）等交流，盼進一步探索市場發展、技術架構及潛在合作模式。

虛擬資產服務法及相關子法預計明年第1季正式施行，全面管理VASP與穩定幣業務。面對這波數位金融轉型浪潮，各公股銀普遍看好穩定幣具備即時清算、降低轉帳成本與24小時全時運作等優勢，並持續關注主管機關法規推動進度及國內外市場發展情形。

在推進節奏上，台銀進度最為明確。台銀指出，為積極掌握代幣化金融的發展趨勢，已同步投入穩定幣與存款代幣化等業務的研究，希望在這波轉型中扮演推動者的角色。

台銀說明，使用場景是最重要的關鍵，技術與法規已逐步成熟，但新的金融工具能不能發揮價值，取決於能否解決使用者的實際需求。目前正與國內大型零售業者合作，由零售業者負責零售端的應用，共同驗證穩定幣等錨定法幣價值的代幣化工具在零售場景的發展性。雙方從實際消費情境出發，了解使用者的需求與體驗。

台銀透露，後續也將持續與國內外電商、證券及科技等不同領域的業者交流，從各產業的實際需求出發，探索這類代幣化工具更多元的應用場景。

一銀則表示，現階段主要從市場需求、法規發展、技術可行性、風險控管及商業模式等面向進行評估，並與金融科技及VASP業者交流，了解市場發展、技術架構及潛在合作模式，作為後續評估新服務可行性的參考。

華南銀提及，初期虛擬資產業務策略評估聚焦於穩定幣發行的儲備資產保管，以及經營法人穩定幣跨境收付業務等，亦同步與VASP業者、系統廠商等接洽，穩健建立虛擬資產業務經營模式。

台企銀表示，已組成專案研究團隊，研究穩定幣的保管、移轉及交換等服務，並洽詢導入技術與風控治理經驗的業者及顧問機構。未來將在合規與風控前提下，聚焦銀行優勢與客戶需求的業務場景，發展虛擬資產收付及保管等服務。

土銀表示，積極參與「金融聯盟鏈」黃金代幣化（RWA）專案，驗證區塊鏈應用於跨行交易及清算的可行性，以提升資產配置效率並降低營運成本；另持續關注穩定幣、虛擬資產保管及RWA等創新金融業務。將在法規明確與風險可控的前提下，審慎研議導入新服務的方式與時程。

合庫銀說明，目前持續蒐集穩定幣、存款代幣化及其他虛擬資產業務的國內外發展資訊，並配合主管機關及銀行公會相關研議進程，掌握法規制度與市場趨勢；主要聚焦於教育訓練、法規研析、應用場景及商業模式評估，以及可能涉及的風險控管議題。

彰銀表示，正向看待穩定幣及相關技術的發展，這些創新有助於提升支付、跨境匯款及企業資金調度的效率，也為銀行與金融科技業者帶來新的合作機會，但實際應用仍須兼顧法規遵循、資訊安全、洗錢防制及客戶權益保障，並確認能否有效解決客戶需求。

彰銀表示，針對穩定幣及存款代幣等議題進行研究，評估可能的應用機會、執行條件及風險，並同步辦理客戶需求調查，作為後續發展的參考。